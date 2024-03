Reagerer på at etiopiere skal tvangsreturneres

Redwan Hussein, representant for den etiopiske regjeringen, og Getachew Reda, representant for Tigray People’s Liberation Front (TPLF) signerte en fredsavtale under en pressekonferanse i Pretoria i november 2022. Avtalen er et resultat av forhandlinger ledet av Den afrikanske union for å løse konflikten i Etiopia.

Foto: PHILL MAGAKOE / AFP