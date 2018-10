Opposisjonslederen gir opp regjeringsforsøk

Moderaterna-lederen bad om et ekstraordinært møte med talmannen i Riksdagen, partikollega Andreas Norlén søndag formiddag.

Kristersson hadde egentlig tid på seg frem til tirsdag, før han skulle avlegge sin rapport for talmannen om hvordan det gikk med forsøkene på å danne regjering.

På pressekonferansen i etterkant av møtet ble det klart at Moderaterna-lederen kaster kortene i sine forsøk på å få til en borgerlig regjering. Han gir nå oppgaven tilbake til talmannen.

Talmann Andreas Norlén repliserte at han kommer til å kalle alle partilederne utenom Kristersson til et møte i morgen, for å høre deres mening om hvem som bør være nestemann ut i forsøket om å danne en styringsdyktig regjering.

Svært jevnt

Valget 9. september endte med at verken den rødgrønne-siden eller den borgerlige Alliansen fikk parlamentarisk flertall. De rødgrønne fikk 144 plasser i Riksdagen og Alliansen 143. Sverigedemokraterna, partiene ingen egentlig vil samarbeide med, kom på vippen med sine 62.

I Sverige må en statsministerkandidat vise hvilke partier vedkommende vil danne regjering med, og deretter må statsministeren med regjering bli godkjent av et flertall i Riksdagen.

Alle eller ingen

Konklusjonen i dag var ventet, etter at Sveriges Radio i går kveld meddelte at Kristersson gir opp forsøket på å danne regjering, etter dramatikken som utspilte seg tidligere på dagen.

Da meddelte Moderaternas tidligere regjeringspartnere Centerpartiet og Liberalerna at de sier nei til en regjering bestående av kun Moderaterna eller Moderaterna sammen med Kristdemokraterna.

Liberalernas og Centerpartiets partiledere mente at Kristersson ikke har prøvd nok, med samarbeid over de tradisjonelle blokkgrensene. Hovedplanen var å presse Socialdemokraterna eller Miljöpartiet De Gröna til å støtte en borgerlig regjering, men dette har foreløpig ikke lykkes.

Ulf Kristersson sa i dag at nye samtaler med de politiske motstanderne vil være til liten nytte.

Moderaterna-lederen, som hadde mål om å overta som statsminister, var skuffet over at hans alternative plan ble så kontant avvist av de politiske medfellene.

Forbannet over press

Den påtenkte statsministerkandidaten publiserte fredag ettermiddag et innlegg på sin Facebook-side med det han anså for mulige borgerlige regjeringskombinasjoner, beskrevet som 3-2-1-modellen.

Modellen innebærer at ikke alle de fire alliansepartiene trenger å sitte i regjeringen, men at de som ønsker det kan være støtteparti i Riksdagen. Kristersson lovet at det uansett skulle være den felles Alliansen-politikk som ble ført.

Liberalerna og Centerpartiet har begge erklært at det er uaktuelt for dem å sitte i en regjering som må forhandle med Sverigedemokraterna, mens Moderaterna og Kristdemokraterna ikke lenger er så skarpe i sin avvisning av SD.

Sverigedemokraterna har gjort det klart at de ikke vil passivt støtte en borgerlig regjering, men forlanger forhandlinger og gjennomslag for politiske saker.

Hevder Kristersson brøt avtalen

Liberalernes partileder Jan Björklund var i går svært provosert over det han mente var utidig press fra Moderaternas side.

Ifølge Bjørklund var avtalen at de fire alliansepartiene skulle forankre 3-2-1-modellen i sine respektive partier gjennom helgen, før partilederne skulle møtes igjen på mandag. Han hevder at han ikke ble varslet om fredagens Facebook-publisering, og underforstått mente at den var gjort for å øke presset på Liberalerne og Centerpartiet.

Kristdemokraterna på sin side kunngjorde at de er beredt til å støtte alle alternativer.