Löfven sier at Alliansen ikke er den største blokken i Riksdagen. Han mener at Sverigedemokraterna ikke kan regnes med for å gi Alliansens et flertall.

– Jeg ønsker et samarbeid for Sveriges beste, sa Löfven, men han vil ikke at blokkene skal forhandle. Han vil at enkeltpartier skal samarbeide om løsninger i Riksdagen. Valgresultatet må også være helt klart, understreket Löfven.

Socialdemokraternas leder og Sveriges statsminister, Stefan Löfven, avviste at de vil være noe støtteparti for en regjering fra den borgerlige Alliansen. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB scanpix

Vil ikke gi de borgerlige «kunstig åndedrett»

– Et regjeringsskifte må skje i ordnede former. Vi vil ikke gi en borgerlig regjering kunstig åndedrett i fire år, sa Sveriges statsminister. Han beskrev det som ulovlig og udemokratisk hvis de fire borgerlige partiene skulle danne regjering selv om de blir mindre enn det rødgrønne alternativet.

Det ser fortsatt ut til at de tre rødgrønne partiene blir marginalt større enn Alliansen. De har fortsatt en knapp ledelse med 144 mot Alliansens 142 mandater i Riksdagen.

Samtaler fortsatt aktuelt

Etter Löfvens pressekonferanse gikk Kristdemokraternas leder, Ebba Busch Thor, ut på Instagram:

– Stefan Löfven har meddelt at han ikke er klar for samtaler. Jeg beklager det. Vi avventer nå de siste stemmene. Men døren for samtaler står åpen de nærmeste ukene, skrev KD-lederen.

Partiene i Alliansen i Sverige har invitert statsminister Stefan Löfven til samtaler for å be om støtte til en borgerlig regjering.

– Vi vil bygge en regjering på samarbeid over blokkgrensene. Sverige behøver en stabil regjering, heter det i kronikken i Dagens Nyheter fra Alliansen.

Ber Löfven gå av før samtaler

Alliansen gjentok på pressekonferansen tidligere i dag at de ønsker at dagens regjering og statsminister Stefan Löfven skal gå av så fort som mulig.

– Alliansen er det naturlige valget for en regjering. Vi er det største regjeringsalternativet. Den nåværende regjeringen var det mindre enn en tredel som stemte på. Derfor går vi videre. Vi vil danne en allianseregjering, sier Ulf Kristersson, partileder for Moderaterna.

Komplisert situasjon

Det endelige valgresultatet er ennå ikke klart. Ett mandat har de siste timene skiftet frem og tilbake mellom Sverigedemokraterna og Centerpartiet mens opptellingen av forhåndsstemmer og utenlandsstemmer har pågått.

Det endelige resultatet kan drøye til torsdag, sier en representant for Valgmyndighetene til SVT.

To av Alliansens ledere på pressekonferanse i dag. Moderaternas Ulf Kristersson og Ebba Busch Thor, i Kristdemokraterna Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Det er en veldig komplisert parlamentarisk situasjon vi har kommet i; og vi har ikke sluttresultatet ennå. Vi vil vente med de blokkoverskridende samtalene til vi har dem, sier KD-leder, Ebba Busch Thor.

Ulf Kristersson i Moderaterna sa at de er forberedt på at det kan gå helt fram til jul før regjeringssituasjonen er avklart.