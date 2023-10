Ny gasslekkasje i Østersjøen – mistenker sabotasje

Natt til søndag sank trykket i en av ledningene som binder sammen det nordeuropeiske gassnettet.

Årsaken er et brudd i ledningen, bekrefter den finske gassoperatøren Gasgrid.

Både sikkerhetspolitiet og forsvaret i Finland jobber med å undersøke saken.

– Det er sannsynlig at skaden på både gassrøret og kommunikasjonskabelen er et resultat av ekstern aktivitet, skriver president Sauli Niinistö på X/Twitter.

Mistenker sabotasje

– Årsakene til skaden er ennå ikke klare, etterforskningen fortsetter i samarbeid mellom Finland og Estland. Vi er i konstant kontakt med våre allierte. I dag hadde jeg en samtale med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. NATO er klar til å bistå i etterforskningen, skriver Niinistö.

Det er pressekonferanse 16.30, men statsminister Petteri Orpo har gitt en kort kommentar til pressen:

– Lekkasjepunkt er funnet i Finlands økonomiske sone – sabotasje er mistenkt, opplyser han.

Balticconnector er en gassledning som går fra Ingå i Finland til Paldiski i Estland, og har vært i drift siden 2020.

Nå er linjen ute av drift.

– Vi merket at trykket falt plutselig natt til sist søndag i linjen mellom Finland og Estland, og ganske raskt klarte vi å minimere gasslekkasjen. Men i øyeblikket kan vi konstatere at det er et brudd, sier Janne Grönlund, leder i Gasgrid.

Har ikke oppdaget eksplosjon

Selskapet ønsker ikke å si noe om hva de mistenker er årsaken.

Det blir sett på som en sikkerhetshendelse.

Ifølge Estlands geologiske forskningssenter er det ikke påvist seismisk aktivitet som indikerer en eksplosjon nær gassrørledningen mellom Finland og Estland.

Direktør ved Institutt for seismologi, Timo Tiira, sier det ikke er oppdaget noen eksplosjon nær rørledningen i Finland.

– En veldig liten eksplosjon ville riktignok ikke nødvendigvis blitt registrert, men en større eksplosjon er ikke oppdaget. På lekkasjetidspunktet var det stormfullt vær, noe som kan påvirke at det ikke ble oppdaget, sier Tiira til finske Yle.

GASSRØRLEDNING: Rørledningen mellom Finland og Estland har vært i drift siden 2020.

Vil holde pressekonferanse

Det finske sikkerhetspolitiet bekrefter overfor SVT at de samarbeidet med Gasgrid og andre myndigheter.

Den finske grensevakten er også involvert i undersøkelsene.

I løpet av dagen ble flere finske fartøy observert i nærheten av rørledningen, inkludert minst ett militært patruljefartøy, skriver SVT.

Regjeringen skriver at myndighetene har lokalisert skadepunktet i gassrørledningen Balticconnector. I tillegg er det også funnet en feil i kommunikasjonskabelen mellom landene.

Ifølge Gasgrid kan gassrørledningen Balticconnector være ute av drift i flere måneder.

Tilgjengeligheten av gass i Finland skal fortsatt være god takket være at landet også har en flytende LNG-terminal.

Ingen nye tiltak i Norge

Det er ikke iverksatt nye sikkerhetstiltak i Norge som følge av lekkasjen, opplyser Gassco, som har ansvaret for gass fra norsk sokkel til Europa.

– Dette er ikke infrastruktur som er koblet til den norske infrastrukturen, men vi følger saken. Sikkerhetsnivået har vært hevet siden hendelsene i fjor, sier Linda Nordbø, kommunikasjonsleder og pressekontakt i Gassco.

Ett år siden Nord Stream-eksplosjon

Det er et drøyt år siden Nord Stream-gassrørledningene ble sprengt.

26. september 2022 ble det registrert fire eksplosjoner langs de fire rørene som utgjør Nord Stream 1 og 2, de fire gassrørledningene fra Russland til Nord-Tyskland gjennom Østersjøen.

De første spekulasjonene i Vesten pekte mot Russland, og at de forsøkte å legge ytterlige press på Europa gjennom å skape energimangel.

Russland pekte på at det var Vesten og USA som hadde ønsket å stoppe den russiske gasseksporten.

Senere har fokuset blitt rettet mot seilbåten Andromeda og det som kan peke i retning av en operasjon utført av personer med tilknytning til ukrainsk etterretning.

