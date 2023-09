23. september 2022 kom seilbåten Andromeda tilbake til havnen for fritidsbåter utenfor den nordtyske byen Rostock. Fire dager senere våknet verden opp til nyheten om at det hadde vært en eksplosjon på gassrørledningen Nord Stream.

Ble Andromeda leid av en ukrainsk kommandogruppe som ville stoppe den russiske gassforsyningen til Europa, og dermed frata Russland inntekter til å fortsette angrepskrigen mot Ukraina?

Dette er i dag en av hovedteoriene om hva som skjedde da tre av fire gassrør i ledningene Nord Stream 1 og 2 ble sprengt i slutten av september 2022.

Men fremdeles venter vi på de offisielle undersøkelsene som tysk, svensk og dansk politi er i gang med.

Saken har sterke politiske undertoner og politikere i Vesten vet ikke helt hvordan de skal håndtere den.

Kan det likevel være Russland som stod bak sprengningene, enten for å skape en energikrise i Europa eller som et ledd i en såkalt falsk-flagg-operasjon, der målet var å sette Ukraina i et dårlig lys?

Dette er seilbåten som kan ha blitt brukt i forbindelse med sprengningen av Nord Stream-rørene. Foto: Reuters

Fire eksplosjoner

Fakta vet vi.

26. september 2022 ble det registert fire eksplosjoner langs de fire rørene som utgjør Nord Stream 1 og 2, de fire gassrørledningene fra Russland til Nord-Tyskland gjennom Østersjøen.

Den første skjedde klokken 02-03 om natten sør-øst for den danske øyen Bornholm og skapte en 10 meter åpning i det ene røret av Nord Stream 2.

17 timer seinere var det tre nye eksplosjoner 75 kilometer lengre nordøst, der de to rørene i Nord Stream 1 ble ødelagt.

Det samme røret i Nord Stream 2 som var sprengt tidligere på dagen ble også denne gangen forsøkt sprengt, med bare mindre skader.

Dette kartet viser eksplosjonsstedene ved Nord Stream-ledningene 26. september 2022. Foto: Susanne Stubberud Rom

Det andre røret i Nord Stream 2 ble derfor ikke ødelagt, noe som kan tyde på at sabotørene har tatt feil da de utplasserte de siste tre ladningene.

Frederiksen: – Taler om at det er bevisste handlingar

Fire gassrør fra Russland til Tyskland

Nord Stream er en fellesbetegnelse på fire gassrørledninger fra Russland til Tyskland.

De to som utgjør Nord Stream 1 går fra Vyborg ikke langt fra grensen mot Finland til Lubmin utenfor Greifswald i Tyskland.

De 1222 kilometer lange ledningene ble åpnet i 2011 og 2012.

Nord Stream 2 går lenger sør fra byen Ust-Luga, ikke langt fra grensen mot Estland. 1234 kilometer seinere ender den også i Greifswald og Tyskland.

Nord Stream ble bygget i to omganger. Men Nord Stream 2 ble aldri tatt i bruk for eksport av russisk gass til Tyskland og Europa. Foto: Bernd Wuestneck / AP

Den 27. september 2022 våknet verden opp til de sensasjonelle bildene av store mengder gass som boblet opp av den gråblå Østersjøen.

Dette var sju måneder etter at Russland brutalt hadde gått til angrep på nabolandet Ukraina.

En knapp måned tidligere hadde Russland stoppet forsendelsen av gass gjennom Nord Stream 1, formelt for overhaling av rørene. Nord Stream 2 var aldri kommet i bruk.

Men i alle de fire gassrørene stod det gass. De var såkalt trykksatt, i påvente av at gasstrømmen skulle komme i gang igjen for fullt.

Stod Russland bak?

De første spekulasjonene i Vesten pekte mot Russland, og at de forsøkte å legge ytterlige press på Europa gjennom å skape energimangel.

Men Russland avviste påstandene blankt. De viste til at det nettopp var Vesten og USA som hadde ønsket å stoppe den russiske gasseksporten.

Kronbeviset som ble trukket fram, var uttalelser fra USAs president Joe Biden 6. februar 2022. Han sa USA ville sørge for at det ble en slutt på Nord Stream 2 hvis Russland gikk til angrep på Ukraina.

Men litt etter litt har fokuset blitt rettet mot seilbåten Andromeda og det som kan peke i retning av en operasjon utført av personer med tilknytning til ukrainsk etterretning.

I kjølvannet til Andromeda

Det statlige tyske mediehuset ZDF har, i samarbeid med uketidsskriftet Der Spiegel, fulgt i fotsporene og kjølvannet til Andromeda, fra den seilte ut fra Marine Höhe Düne 6 september 2022, til båten ble levert tilbake 23. september. .

Seilbåten ble leid av en 54 gammel ukrainsk kvinne som presenteres som Nataliia A. og som sa hun representerte firmaet Feeria Lwowa i den polske hovedstaden Warszawa.

Journalistene fant raskt ut at noe slik firma ikke finnes, og at mannen som dukket opp i fritidsbåthavnen utenfor Rostock trolig opererte under falskt pass.

Riktignok finnes det en Stefan Marcu i Moldova, men dette er ikke samme mann som presenterte seg for utleierne i Rostock.

Derimot mener de tyske journalistene at mannen som leide båten egentlig heter Valeryj K. og er en ukrainsk offiser fra storbyen Dnipro.

De har også fulgt Andromeda de drøye to ukene den opererte i den sørlige delen av Østersjøen, blant annet i nærheten av Christiansø like øst for Bornholm.

Rester av sprengstoff funnet på båten

Ifølge ZDF og Der Spiegel har tysk politi fulgt de samme sporene, og funnet rester av det samme sprengstoffet om bord på Andromeda som det som ble brukt til å sprenge rørledningene.

Det skal ha vært seks personer om bord på båten da den var innom en annen tysk havn før den stakk lenger til havs. Fem menn og en kvinne. De skal ha snakket sammen på et annet språk enn tysk.

Dokumentasjonen til de tyske mediene er solid. Men noen endelig fasit på hva som skjedde er det ikke.

Kan det være slik at de seks om bord på Andromeda opererte på vegne av russisk etterretning, i en operasjon der hensikten var å stille Ukraina i et dårlig lys overfor landets vestlige støttespillere?

Og er det virkelig mulig å gjennomføre en slik operasjon med betydelig bruk av sprengstoff og avansert dykkerutstyr fra en relativt liten seilbåt som Andromeda?

Og hva gjorde de russiske militære fartøyene i området like før eksplosjonene? Bevegelsene er blant annet dokumentert av NRK i samarbeid med nordiske allmennkringkastere.

Russiske radiomeldinger kan gi nye svar på Nord Stream-eksplosjonene

Medier: Peker på proukrainsk gruppe etter Nord Stream-sabotasjen

Advarsler ikke tatt på alvor

Samtidig har flere kilder bekreftet at det allerede i juni 2022 kom opplysninger fra den nederlandske etterretningstjenesten MIVD som kunne tyde på at Ukraina forberedte en aksjon mot Nord Stream, uten at dette ble tatt på alvor av tyske myndigheter.

Ifølge MIVD var ordren til angrepet var gitt av den ukrainske forsvarssjefen Valerij Zaluzjnyj, men at president Volodymyr Zelenskyj ikke var orientert om planene

Nord Stream-eksplosjonen er uansett en udetonert bombe som kan skade Ukrainas sak, kanskje først og fremst i Tyskland.

Selv om Tyskland nå for lengst er ute av det mange har kalt «en naiv avhengighet av russisk energi», så kan opplysninger om at Ukraina har foretatt det noen vil kalle en terrorhandling, styrke en allerede sterk ukrainsk-skeptisk opinion.

Men andre vil hevde at hvis Ukraina står bak, så er dette noe de må ha lov til, i en brutal krig der det er Russland som er angriperne og den sterkeste part, militært.