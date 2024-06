To personer pågrepet etter voldshendelse på Rodeløkka

Flere patruljer søkte etter en hvit bil i området Rodeløkka i forbindelse med mulig bruk av sverd.

Bilen ble deretter observert av patrulje i området Økern. En person løp fra bilen, men ble innhentet av patruljen og pågrepet like ved. Den andre i bilen ble pågrepet ved bilen.

Politiet har tatt beslag i et sverd som ble funnet i bilen.

– Fornærmede opplyser selv at det er brukt sverd, og vi har beslaglagt et sverd. Hovedhypotesen er absolutt at det er brukt i voldshendelsen, sier politiet til NRK.

Første patrulje på stedet opplyser at fornærmede ikke er alvorlig skadet. Det var fornærmede som meldte fra til politiet.