NRK-journalister løslatt etter å ha vært arrestert i Qatar

Ekeland og Ghorbani var på reportasjereise i Qatar i forbindelse med fotball-VM neste år. De skulle etter planen ta et fly søndag kveld og returnere til Norge ca. klokken 06 mandag morgen norsk tid.

Søndag var også dagen da Qatar markerte at det er et år til mesterskapet starter i landet.

De er nå, etter nesten to døgn, løslatt og på vei hjem til Norge.

Flyet som de to journalistene sitter på tok av fra Qatar like før midnatt tirsdag norsk tid.

– Er i god behold

– Vi er først og fremst veldig glade og lettet over at begge er i god behold og på vei hjem. Jeg snakket med dem i dag tidlig. Da var de prega av hva de hadde vært gjennom, men fikk seg etter hvert både mat og litt søvn. Denne saken har hatt høyeste prioritet hos oss. Vi har gjort alt vi kunne for å få Ghorbani og Ekeland løslatt og bringe dem trygt tilbake til Norge, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

SJEF I NRK: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Utenriksdepartementet bekrefter at to norske journalister nylig ble anholdt i Qatar.

– Den norske ambassaden i Abu Dhabi har vært i kontakt med qatarske myndigheter om saken, og vi har fått bekreftet at de to er løslatt igjen. Etter det vi forstår er det heller ikke tatt ut tiltale. Vi kan bekrefte at de to statsborgerne jobber for NRK og at de ble pågrepet mens de utøvde sitt oppdrag som journalister, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), i en uttalelse til NRK.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Mads Claus Rasmussen / AP

For NRK meldte bekymringene seg da journalistene ikke kontaktet redaksjonen før avreise, som avtalt. Via ulike kilder fikk NRK bekreftet at de ikke var om bord på flyet, og etter hvert fikk ledelsen i kanalen vite at de var blitt arrestert.

NRK har ikke fått en forklaring på hvorfor de ble arrestert.

QATAR: Halvor Ekeland rapporterte for en uke siden utenfor Ras Abu Aboud, en av de store fotballstadionene som er bygget i Qatar og Doha. Bak kamera er Lokman Ghorbani. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Halvor Ekeland er sportsjournalist i NRK og har de siste årene markert seg med flere saker om Qatar-VM. Lokman Ghorbani, som er fotograf i NRK, har også jobbet med Qatar og vært på flere utenlandsreiser for NRK de siste årene.

PÅ VEI HJEM: Lokman Ghorbani er fotojournalist i NRK. Foto: NRK

De to ankom Qatar søndag 14. november. Dagen etter skulle de gjøre et intervju med en regimekritiker, men han ble arrestert få timer før intervjuet. Det bekreftet organisasjonen Amnesty.

Fotballforbundet reagerer sterkt

Fotballpresident Terje Svendsen i Norges Fotballforbund sier han reagerer meget sterkt på nyheten om at to NRK-journalister ble arrestert i Qatar natt til mandag.

– Vi er glade for at de norske journalistene nå er på vei hjem. Det er helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig, kritisk journalistikk. Vi reagerer meget sterkt på dette og er dypt bekymret for journalisters vilkår i Qatar, sier Svendsen til NRK.

Fotballpresident Terje Svendsen i Norges Fotballforbund. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Han varsler at Norges Fotballforbund vil løfte saken opp på politisk nivå i FIFA.

– Vårt tydelige standpunkt vil varsles til politisk nivå i FIFA, og også via UEFA-gruppen som håndtere Qatar-spørsmålene. Enda viktigere er det imidlertid at norske myndigheter engasjerer seg i saken. Qatar er en viktig samarbeidspartner for den norske stat og en sak hvor qatarske myndigheter arresterer norske journalister er ikke en utvikling som kan overlates til idretts- eller fotballbevegelsen alene, sier Svendsen.

– Uholdbart at media blir hindret

Ekeland og Ghorbani har dekket offisielle markeringer, snakket med offentlige representanter og en rekke arbeidere om deres betingelser. Ledelsen i NRK opplyser at de til enhver tid vært helt åpne overfor myndighetene i Qatar om hensikten med denne reportasjereisen, som var å vise fram et bredt bilde av hva som skjer i landet.

Da NRK ikke fikk kontakt med Ekeland og Ghorbani startet arbeidet med å kontakte et stort nettverk av organisasjoner og kontakter, i tillegg til Utenriksdepartementet, for å få frigitt Ekeland og Ghorbani.

På FNs liste over pressefrihet i verden ligger Qatar på 123. plass. Norge scorer best på lista som baserer seg på en indeks som utarbeides av Reportere uten grenser.

– Vi ser svært alvorlig på at to av våre medarbeidere er blitt arrestert og avhørt i forbindelse med sitt journalistiske arbeid. Pressefriheten er fundamental for NRK og alle uavhengige medier. Vi har ikke fått noen forklaring fra myndighetene i Qatar, men det er vanskelig å tolke dette som noe annet enn et angrep på den frie journalistikken. Det er uholdbart at media blir hindret i å utøve fri og uavhengig journalistikk i forbindelse med verdens største idrettsarrangement, sier Eriksen.

Tidligere i november uttalte NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt at de ville ta opp pressefriheten i Qatar med FIFA. Bakgrunnen var da at det norske fotballbladet Josimar er blitt truet med søksmål av VM-arrangøren i Qatar etter en sak de publiserte.

– Svært urovekkende

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier det er viktig at journalister får utøve sitt journalistiske virke uten innblanding fra myndigheter, også i Qatar.

– Ytringsfrihet er bærebjelken i et fungerende demokrati, og grunnleggende også for å kunne oppfylle andre menneskerettigheter. Det omfattende og økende presset på ytrings- og mediefrihet i verden er svært urovekkende. Qatarske myndigheter er godt kjent med norske posisjoner. Jeg tok opp menneskerettighetssituasjonen med den qatarske utenriksministeren i en telefonsamtale forrige mandag, skriver Huitfeldt til NRK.

Omstridt mesterskap

Mesterskapet i Qatar er svært omstridt på grunn av Qatars påståtte menneskerettsbrudd.

KLARGJØR: Bygningsarbeidere legger gressteppet på Lusail Stadium i november. Tribunene skal huse 80.000 tilskuere. Stadionet ligger 15 kilometer utenfor hovedstaden Doha. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters

Ifølge Amnesty har minst 6500 gjestearbeidere mistet livet i Qatar siden landet ble tildelt VM i 2010. Av disse var 37 dødsfall direkte knyttet til stadionbygging.

Menneskerettigheter - av og på banen - Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

I Norge har det i lang tid pågått en boikottdebatt av VM. Fotballtinget stemte i sommer nei til boikott av Qatar-VM, slik NFF ønsket. Forbundet har lovet å legge press på både Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og vertsnasjonen fram mot mesterskapet.

Det norske landslaget i fotball har siden mars i år markert seg med T-skjorter med påskriften «human rights» og plakater i forbindelse med kvalifiseringskampene. Laget gjentok markeringen også i den siste kampen i november mot Nederland.