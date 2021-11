Regimekritikar arrestert før NRK-intervju i Qatar

Ibhais var tidlegare media- og kommunikasjonsdirektør i Qatar sin VM-organisasjon.

Amnesty bekreftar at dei har fått rapportar på at han er arrestert, og det fortel også fleire journalistar til NRK.

Det er førebels ikkje kjend kvifor Ibhais blei arrestert.

Journalisten Benjamin Best frå WDR er ein av to menneske Abdullah Ibhais skal ha hatt kontakt med etter han blei arrestert. Den tyske journalisten følgjer situasjonen i Qatar tett, og dei har hatt mykje kontakt den siste tida.

– Ibhais ringde meg frå fengselet, seier Best til NRK.

NRK kom til Qatar søndag, og reporter Halvor Ekeland bekreftar at han hadde ein avtale med Ibhais måndag ettermiddag.

– Vi veit ikkje kva som har skjedd, seier Ekeland til NRK.

NRK har ikkje lykkast i å få ein kommentar frå qatarske myndigheiter.

I DOHA: Halvor Ekeland. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Skal sveltestreike

Abdullah Ibhais blei dømd til fem år fengsel i april, etter at retten fann han skuldig i misbruk av offentlege middel, pengar under bordet, samarbeid for å gjere seg skuldig i pengar under bordet og skade på den øvste VM-komiteen. Det skriv Human Rights Watch, som følgde rettssaka tett.

Ibhais anka dommen. I utgangspunktet var ei ny høyring sett til 23. november i år ifølgje Best, men no ser det ut til at politiet skal ha fullbyrda fengselsstraffa.

SKJERMDUMP: Benjamin Best skreiv først om telefonsamtalen på Twitter (14:47, 15.11.21). Foto: Interview ARD Sportschau

– Eg snakka med han i dag tidleg etter at han blei sett i varetekt. Han fortalde meg at han var varetektsfengsla av politiet, og at politiet no fullbyrder fengselsstraffa, seier Best til NRK.

Det stussar journalisten over.

– Det er litt sjokkerande at myndigheitene fullbyrder straffa no, med tanke på høyringsdatoen, seier han vidare.

Best intervjua Ibhais for nokre veker sidan, og då fortalde han at han skulle sveltestreike om han igjen blei arrestert. Det kan faren til Ibhais bekrefte at han no gjer.

– Eg har snakka med faren til Ibhais, og han fortalde at Ibhais sveltestreikar akkurat no, seier han.

SNAKKA MED IBHAIS: Journalisten Benjamin Best. Han er i Tyskland. Foto: NRK

Uviss arrestasjon

Sjølv hevdar Ibhais at varetekta er i relasjon til sjølve mediedekninga av saka, men det er det ingen som har bekrefta.

Fleire medium, blant anna Josimar Fotballblad og The Independent, publiserte tidlegare i år ein lengre artikkel om saka hans, og hevda at Ibhais blei dømd for å ha forsvara migrantarbeidarane i landet.

Qatar sin VM-komité tar kraftig avstand frå skuldingane, og har tilbakevist kritikken ved fleire høve.

– Komiteen er sterkt ueinig med desse usanne og ærekrenkande utsegna, som er basert på utdrag av internkommunikasjon tatt ut av kontekst, skriv VM-komiteen i ei pressemelding relatert til Josimar si sak.

Josimar fekk beskjed frå VM-komiteen om å fjerne artikkelen sin.

Retting: I første versjon av denne artikkelen skreiv vi The Times hadde publisert ein artikkel om Abdullah Ibhais. Dette er feil og har blitt retta til The Independent. Feilen blei endra klokka 19.27.