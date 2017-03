Nord-Korea: – Park har fått en dødsdom

Park ble stilt for riksrett etter å ha blitt anklaget for korrupsjon, og er nå fradømt presidentvervet. Dermed mister hun immunitet og kan stilles for retten.

President Park Geun-hye må gå av etter å ha blitt anklaget for omfattende korrupsjon. Hun nekter for å ha gjort noe galt. Foto: Lee Jin-man / AP

Det er gode nyheter i Nord-Korea, som har drevet en stadig hissigere propagandakrig med naboen i sør i flere år.

Det statlige nyhetsbyrået KCNA venter gjerne flere dager før de publiserer utenriksnyheter, men etter at Park ble avsatt ble nyheten publisert innen tre timer, skriver Reuters.

Der blir Park omtalt som «en simpel kriminell» som har begått «grufulle forbrytelser».

«Avsettelsen av Park er folkets krav. Folket er den viseste dommeren i verden. De har gitt forræderen en dødsdom, et utbrudd av innestengt sinne rettet mot forræderne hennes,» skriver nyhetsbyrået.

DIREKTE: Protester i Sør-Korea. Du trenger javascript for å se video. DIREKTE: Protester i Sør-Korea.

«Tidenes verste president»

De mener Parks skjebne er at hun vil bli husket som tidenes verste president i Sør-Korea.

«Det er ganske naturlig at forræderen Park Geun-hye må betale en høy pris for de nedrige forbrytelsene hun har begått. Hun har begått flere forbytelser enn man kan telle,» skriver avisen Rodong Sinmun.

Park anklages for å ha presset store selskaper til å betale bestikkelser til stiftelser som kontrolleres av venninnen Choi Soon-sil, og for å ha lekket hemmelig informasjon til henne. Park nekter for å ha gjort noe galt, og skylder på Choi.

Nord-Koreas nyhetsbyrå og statlig styrte medier har regelmessig hetset presidenten i Sør-Korea, og har omtalt henne som «en gammel prostituert», «gal tispe» og «idiot». Choi Soon-sil omtales som en «sjaman».

Nord- og Sør-Korea er teknisk sett fortsatt i krig med hverandre. Sør-Korea bruker høyttalere som disse til å spille av propaganda over grensen til naboen i nord. Foto: Lee Jin-man / AP

Raser mot rakettskjold

Forholdet mellom de to landene har blitt stadig dårligere etter flere nordkoreanske atomprøvesprengninger.

Nord-Korea er på sin side rasende på grunn av sanksjonene mot dem og rakettskjoldet THAAD, som USA er i ferd med å bygge.

Fredag skriver KCNA også at rakettskjoldet vil være et skritt nærmere atomkrig.

– Marionettstyrkene påstår at rakettskjoldet er et sikkerhetstiltak mot trusselen fra nord, selv om de er klar over at alle slike systemer vil være ubrukelige mot kraften til de ultramoderne ballistiske rakettene fra Nord-Korea, sier en talsmann for landets nasjonale fredskomité (NPCK).

Han sier videre at USA oppfører seg som gangstere, og at Sør-Korea må straffes for å bringe halvøya nærmere en atomkrig.

«Kaoset og skadene dette fører med seg vil ramme det sørkoreanske folket,» skriver KCNA.