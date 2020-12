Smittefare, avstandsregler, karanteneopphold og begrensninger på antall personer som kan samles, ble vrient å løse.

Nobelinstituttet i Norge og Nobelstiftelsen i Sverige måtte bruke fantasien på grunn av koronaviruset.

De tradisjonelle arrangementene er avlyst. I stedet blir det hjemme/borte-seremonier og takketaler digitalt.

Pakken med nobelmedaljen og diplomet ble sendt med diplomatpost fra Oslo til Roma. Foto: Det Norske Nobelinstitutt

Medaljer med diplomatisk immunitet

11 av 12 gullmedaljer sendes med det svenske utenriksdepartementets kurerpost.

En medalje er sendt fra Oslo til den norske ambassaden i Roma. I den italienske hovedstaden holder årets fredsprisvinner, Verdens matvareprogram til.

Medaljene er nøye pakket ned, forseglet og passet på – og underlagt diplomatisk immunitet på ferden til åtte byer i fire ulike land.

Med i kurerens plomberte bagasje, utenom den 196 gram tunge gullmedaljen, er et spesiallagd diplom til hver prisvinner.

Gullmedaljen som følger Nobels fredspris Ekspandér faktaboks Selve medaljen er laget i 18 karat gull, er 196 gram tung og 6,6 cm i diameter. Det var billedhugger Gustav Vigeland sammen med den svenske gravøren Erik Lindberg som utformet motivet på gullmedaljen som følger fredsprisen. På den ene siden er et portrett av Alfred Nobel. På den andre siden et relieff av tre nakne menn som holder hverandre rundt skuldrene. Det skal forestille den internasjonale forbrødring som Alfred Nobel ønsket å bidra til gjennom fredsprisen. På latin er det gravert inn Pro pace et fraternitate gentium, som betyr For fred og folkenes forbrødring. På den tynne kanten rundt er det ført inn Prix Nobel de la Paix, årstallet for den aktuelle prisen og prisvinnerens navn.

– Vi har enkelte ganger sendt medalje og diplom til prisvinnere som ikke har kunnet være til stede, som litteraturprisvinnerne Doris Lessing og Harold Pinter, opplyser Lars Heikensten, sjef for Nobelstiftelsen i Stockholm.

I tillegg kommer prispengene, som i år er på 10 millioner svenske kroner. De sendes på litt enklere, elektronisk vis.

Historisk fredsprisvikar i Roma

For første gang i historien skal Nobels fredspris deles ut utenfor Norge. En italiensk-boende amerikaner skal være vikar for Nobelkomiteens leder.

Direktør i Verdens matvareprogram, David Beasley, vil den 10. desember bli overrakt prisen av Lisa Pelletti Clark.

Lisa Pelletti Clark er en godt kjent person i miljøene som jobber med fred. Foto: IPB

– Hun er co-president i Det internasjonale fredsbyrå, som fikk fredsprisen i 1910. Lisa Clark er bosatt i Toscana, hun reiser til Roma for å dele ut prisen på Nobelkomiteens vegne, forteller Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet.

Han forteller at de måtte lete litt før de fant frem til Clark, men er fornøyd med hvordan det endte: Med en representant for en tidligere nobelprisvinner som deler ut prisen til årets vinner.

Nobelkomiteens norske leder Berit Reiss-Andersen vil hilse på TV-link fra Oslo, mens David Beasley skal holde en kort takketale fra Roma.

Direktør Olav Njølstad ved det norske Nobelinstituttet har hatt ulike alternativer for fredsprisutdelingen. Til slutt ble det meste nedeskalert og flyttet til Roma. Foto: Heiko Junge / NTB

Diplomatene overtar

Også i Sverige må de satse på «stand-in». Svenske diplomater i Tyskland, Storbritannia og USA overtar oppgavene til svenske vitenskapsfolk.

Nobelprisene i fysikk, kjemi, medisin, litteratur samt minneprisen i økonomi deles ut i tre ulike land til elleve prisvinnere.

– I et år hvor menneskeheten er utsatt for så store prøvelser som i år, var vi glade for at vi kunne presentere nye nobelprisvinnere i oktober. Og at vi nå får delt ut både medaljer og diplomer, sier Lars Heikensten, øverste sjef for nobelsystemet.

Den tidligere svenske sentralbanksjefen Lars Heikensten har vært Nobelstiftelsens øverste mann 10 år. Nå gir han seg, i et avslutningsår som ble langt fra hva han forstilte seg. Foto: ESHA VAISH / Reuters

Han forteller at de har fått god hjelp av det svenske utenriksdepartementet, som har stilt både ambassadører, konsuler og deres offisielle boliger til rådighet i New York, Berlin, London og San Francisco.

– Ambassadøren eller konsulen vil holde en tale, og så vil prisvinneren hente medaljen og diplomet på et bord, forteller Heikensten.

Litteraturprisvinner Louise Glück, som var første kvinne ut, fikk overlevert prisen hjemme i hagen sin i Cambridge, Massachusetts.

Et uvanlig bilde i et uvanlig år. Vinneren av Nobels litteraturpris Louise Glück med medaljen og diplomet hjemme i hagen i USA. Foto: Daniel Ebersole / AP

En av vinnerne av medisinprisen foretrakk arbeidsplassen, mens den tyske fysikkprisvinneren møter opp i Det bayerske statskanselli i München.

– Vi har hatt diskusjoner med alle prisvinnerne og har naturligvis etterkommet der hvor de har hatt spesielle ønsker, sier Heikensten.

Satellitter og telenett

Normalt feires nobelprisvinnerne med pressekonferanser, medaljeoverrekkelse, taler, foredrag, konsert og gallamiddag, og er i Oslo og Stockholm over flere dager.

Slik pleier de svenske nobelutdelingene å foregå, kong Carl Gustaf hilser nobelvinnerne og deler ut medalje og diplom. Foto: Tt News Agency / Reuters

I år vil det meste foregå ved hjelp av satellitter og telenettet.

For å få utbetalt prispengene, må kravet i Alfred Nobels testamente om å holde en forelesning innfris. Siste frist er 10. juni, altså nøyaktig et halvt år fra utdelingsdagen 10. desember.

I år er foredragene heldigitale og sendt fra ulike land 7. og 8. desember. Unntakene er fred og litteratur.

– Poeten Louise Glück har valgt å levere sin forelesning skriftlig. Nobelforelesningene i litteratur har opp gjennom årene variert mellom muntlig og skriftlig form, forteller Heikensten.

Kunstneren Vanessa Baird har laget årets norske fredsprisdiplom. Foto: Johannes Granseth / Nobel Peace Center / NTB

Det norske nobelinstituttet planlegger for at sjefen for Verdens matvareprogram kommer til Oslo.

– Planen er at Nobelforedraget holdes i Oslo før sommeren, så sant smittesituasjonen tillater det. Hvis den ikke gjør det, får vi eventuelt vurdere en utsettelse, forteller den norske nobeldirektøren.

Inntil foredraget er holdt, holdes også prispengene til WFP igjen.

Nobelkomiteen håper at det vil være klart for vanlige utdelinger igjen i Oslo rådhus til neste år. Her fra fjorårets seremoni til ære for Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali Foto: Fredrik Varfjell / AFP

Ikke avlyst siden 1944

Siste gang nobelseremonien i Sverige ble avlyst, var i 1944. Andre verdenskrig hadde da satt en stopper for utdelingene av prisene i flere år. Og ikke siden 1956 har gallamiddagen blitt droppet.

I Norge har det vært noe mer til og fra. Det var ingen utdeling av fredsprisen i krigsårene, utenom i 1944. Prisen gikk da til Den internasjonale Røde Kors komiteen, men selve utdelingen var ikke før året etter.

På 1950- og 60-tallet var det enkelte år Nobelkomiteen landet på å ikke dele ut prisen, men siden 1973 har fredsprisrekken vært uavbrutt, med eller uten prisvinneren selv til stede.

Årets bankett i Stockholm rådhus ble avlyst allerede i sommer. Her er den svenske kronprinsessen Victoria i samtale med fysikkvinner James Peebles i fjor. Foto: Tt News Agency / Reuters

Nobellys skal gi håp i mørket

I blir altså den norske seremonien en kort affære, med håp om del 2 neste år.

I Stockholm satser de på en litt større seanse i Stockholm rådhus, for å markere prisvinnerne så godt det lar seg gjøre i et unntaksår.

Det blir en blanding av direktetaler, innspilte glimt fra prisoverrekkelsene, kongelige hilsener og musikk. Den norske cellisten Amalie Stalheim er en av artistene som skal opptre.

– Vi kommer til å invitere årets prisvinnere med til neste år, eller når det blir mulig å gjennomføre en tradisjonell feiring igjen, sier Lars Heikensten.

Det blir riktignok en nobelkonsert, med den tysk-russiske pianisten Igor Levit. Uten publikum i salen, men sendt ut i verden.

I tillegg skal 15 utvalgte bygninger i Stockholm lyses opp på ulike måter. I Oslo blir det en lyslenke gjennom byen.

Begge deler som en hyllest til prisvinnerne – og for å vise et lys i mørket i et spesielt dystert år for verden.

Hør podcasten "Krig og fred" om Det året Nobelprisen kom i posten