Avlyser årets fredsprisutdeling i Oslo rådhus

– Det er et merkverdig og utfordrende år på mange måter. Vi opplever det samme som mange andre, nemlig at ting må gjøres på en ny måte, sier Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen.

Nobelkomiteen har vurdert å droppe hele fredsprisutdelingen i år grunnet pandemien, men har konkludert med at den bør gjennomføres så langt det er mulig. Det blir likevel store endringer.

FREDSPRISVINNER: Fjorårets fredsprisvinner, Etiopias statsminister Abiy Ahmed, mottok medaljen og diplomet i Oslo rådhus 10. desember i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I over 30 år har Nobels fredspris blitt delt ut i Oslo rådhus. Slik blir det ikke i år.

Ned fra 1000 til 100 gjester

Seremonien i Oslo rådhus den 10. desember er avlyst. I stedet skal det holdes en nedskalert prisutdeling i Universitetets aula, hvor fredsprisen ble delt ut i årene 1947–1989.

– Det er to hovedgrunner til at årets utdeling i rådhuset er avlyst: I Sverige er utdelingen av de andre nobelprisene, som vanligvis finner sted i konserthuset i Stockholm, avlyst. Vi ønsker å samordne oss med Stockholm, og vi vil markere at dette er et unntaksår. Da er det fint å legge utdelingen til et annet lokale, sier Njølstad til NRK.

– For det andre kunne vi ikke ha hatt flere enn 200 mennesker i rådhuset – i en sal som egentlig har plass til 1000 – så det ville ha sett veldig glissent ut.

Mens det pleier å være 1000 gjester til stede under fredsprisutdelingen i Oslo rådhus, blir det i år rundt 100 gjester i Universitetets aula. Det skal sikre at man kan holde god nok avstand der.

FULLSATT: Et fullsatt Oslo rådhus, med om lag 1000 gjester, hyllet fjorårets fredsprisvinner. I år blir det langt færre til stede under utdelingen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Planer om digital utdeling

Hvem som får årets Nobels fredspris, blir klart fredag 9. oktober.

Men om årets fredsprisvinner kan komme til Oslo for å motta prisen, er høyst usikkert på grunn av pandemien.

Derfor planlegges det nå for en løsning der vedkommende er med på utdelingsseremonien digitalt.

– Slik smittesituasjonen er nå, tenker jeg det er mest sannsynlig at prisvinneren eller -vinnerne ikke kan være fysisk til stede. Vi planlegger i hvert fall for det, sier Njølstad.

– Vi ser på muligheten for å ha en videolink til et møtelokale i prisvinners hjemland. Det kan også være aktuelt å ha en representant for Nobelkomiteen til stede der for å overrekke fredsprisen.

Det kan i så fall bli aktuelt å invitere vedkommende til Oslo i forbindelse med fredsprisutdelingen neste år, slik at også årets vinner(e) kan få oppleve atmosfæren på nobelarrangementene i Oslo, opplyser Njølstad.

Avlyser banketten

Den tradisjonelle nobelbanketten for 250 gjester på Grand Hotel om kvelden 10. desember, er nemlig også avlyst i år. Det samme gjelder fredspriskonserten, som etter planen skal lanseres i ny drakt neste år.

Det er foreløpig ikke besluttet om Nobel Peace Prize Forum 2020 kan avholdes i år.

Om andre faste poster på programmet, som den internasjonale pressekonferansen, Redd Barnas fredsfest, audiensen på slottet og Nobels Fredssenters utstillingsåpning, kan gjennomføres, blir først klart når man vet om årets prisvinner(e) kommer til Oslo.