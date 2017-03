Dylan til Sverige i helgen for å motta Nobelprisen

Han skal møte Svenska Akademien i helgen, og da vil han motta både diplom og medalje som bevis på at han er tildelt Nobels litteraturpris.

Sara Danius, som er sekretær for akademiet, skriver i en bloggpost at Dylan om få dager kommer til Stockholm for å holde to konserter. I den sammenheng skal akademiet møte 74-åringen i en liten og intim setting, hvor verken presse eller publikum er tilstede.

Dylan kommer ikke til å holde en offentlig Nobel-tale denne helgen. Men Danius skriver at de tror at han vil ta opp en tale som kan vises for almuen ved en senere anledning.

Bob Dylan har tidligere blitt advart om at han må holde sin Nobel-tale før 10. juni dersom han vil motta prispengene på 8 millioner kroner for Nobelprisen i litteratur.

– Bob Dylan må holde sin forelesning senest 10. juni for å tildeles pengene for Nobelprisen i litteratur – det fremgår av Svenske Akademiets vedtekter, har Danius sagt tidligere.

