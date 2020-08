– Jeg ser frem mot dagen mediene leverer balanserte nyheter. Og vi vet alle at ingen i dette landet har vært offer for urettferdig mediedekning mer enn Donald Trump.

Det sa skoleeleven Nick Sandmann da han talte på republikanernes landsmøte i natt.

Han var invitert for å fortelle sin versjon av historien da han ble anklaget for å ha hetset en amerikansk urinnvåner og aktivist i en video som gikk viralt i januar i fjor.

USAs president Donald Trump har skrevet på Twitter at Sandmann var et «symbol på hvor onde de falske nyhetene kan bli».

Opplevde mediedekningen som belastende

Det første videoklippet som ble publisert, viste hvordan Sandmann og hans skoleklasse fra Kentucky omringet den eldre mannen som markerte en urinnvånerfestival foran Lincoln-monument i den amerikanske hovedstaden.

De bar «Make America Great Again»-capser og ropte «Build the Wall» (bygg muren) mens de sto rundt ham, lo og stirret ham tett opp i ansiktet. Det ble tolket som hets og mangel på respekt.

I ettertid kom det flere videoer av samme hendelse, som i stor grad renvasket Sandmann og vennene hans. De viste nemlig at det var mannen fra Omaha-stammen som nærmet seg dem ved Lincoln Memorial i Washington D.C., og at ungdommene først trakk seg tilbake.

OPPLEVDE MEDIEDEKNINGEN SOM VOLDSOM: Nick Sandmann har tidligere sagt at han opplevde mediedekningen som en stor belastning. I sin tale rettet han igjen kritikk mot mediene. Foto: Kaya Taitano/Social Media/via REUTERS

– Jeg opplevde ikke at jeg blokkerte urinnvåneren som var der for å demonstrere. Han gjorde ingen forsøk på å gå rundt meg. Det fremstod tydelig for meg at han hadde pekt meg ut som en konfrontasjon, selv om jeg ikke forstår hvorfor, sa Sandmann like etter hendelsen.

Sandmann har tidligere fortalt at han har opplevd mediedekningen som en stor belastning, og har inngått forlik med både Washington Post og CNN etter å ha saksøkt dem for ærekrenkelse.

Full støtte til Trump

Under landsmøtet i natt rettet han igjen sterk kritikk mot mediene.

– Livet mitt ble endret for alltid i det øyeblikket. Krigsmaskineriet til mainstream-mediene gikk i full angreps-modus, sa han, og la til at mediene ikke spurte ham om hans side av historien før filmen ble publisert.

I talen fortalte han også at medieoppmerksomheten i januar kom svært overraskende på ham.

– Hvordan kunne jeg forestille meg at det å ta på meg den capsen ville gjøre meg til et mål for medier verden over? spør han i talen, som ble sendt på video under landsmøtet.

– I videoen står jeg med hendene bak ryggen, et ukomfortabelt smil og to tanker i hodet: Ikke gjør noe for å hisse opp folk ytterligere, og ikke gjør noe som gjør familien din, skolen eller lokalsamfunnet ditt flaue.