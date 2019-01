Tenåring håper ny video vil fjerne rasiststempel

Skoleeleven Nick Sandman fra Kentucky mener han og klassekameratene urettmessig har blitt stemplet som rasister etter at et videoklipp har gått viralt.

Det første videoklippet som ble publisert viser en katolsk skoleklasse som står rundt en urinnvåner som synger og spiller tromme ved Lincoln Memorial i Washington.

Ansikt til ansikt med urinnvåneren Nathan Phillips står skoleeleven Nick Sandman som stirrer han inn i øynene og smiler.

Videoen har blitt sett på som om skoleklassen med Make America Great Again-capser omringet og hetset Phillips. Alt fra menneskerettsforkjempere til politikere har gått ut mot oppførselen.

Den første tolkningen av videoklippet viser seg nå ikke å stemme. Flere videoer viser at det var Phillips som nærmet seg skoleklassen, og at de unge guttene først trakk seg tilbake.

Skoleklassen bestående av kun gutter var i Washington for å delta på en anti-abort-demonstrasjon.

Washington Post har publisert en video som viser at skoleklassen ikke var de som omringet urinnvåneren Nathan Phillips.

Skoleklassen mener de ble utsatt for hets

En del av bakteppet er at det var skoleklassen som først skal ha blitt utsatt for hets fra en gruppe som skal ha kalt seg for «Hebraiske israelere».

Gruppen skal ifølge Sandman ha kalt den katolske skoleklassen for rasister og incest-barn. Skoleklassen skal deretter ha begynt å rope skolens heiarop som et slags motsvar på tilropene.

Plutselig dukket urinvåneren Nathan Phillips opp med trommen sin, han gikk mot guttene, før han stanset foran Sandman, mens han fortsatte å spille og synge.

Nå har skoleeleven Nick Sandman kommet med en uttalelse om hva som skjedde på Lincoln Memorial.

– Jeg opplevde ikke at jeg blokkerte urinnvåneren som var der for å demonstrere. Han gjorde ingen forsøk på å gå rundt meg. Det fremstod tydelig for meg at han hadde pekt meg ut som en konfrontasjon, selv om jeg ikke forstår hvorfor.

Ville ta brodden av situasjonen

Om hvorfor han sto stille og smilte, skriver Sandman følgende:

– Det var ikke min intensjon å lage grimaser til urinnvåneren. På et tidspunkt smilte jeg, fordi jeg ville at han skulle vite at jeg ikke følte meg truet, og jeg ikke kom til å bli sint, eller provosert. Jeg trodde at jeg tok brodden av situasjonen ved å stå rolig.

Ifølge Sandman har han og familien mottatt drapstrusler etter at videon gikk viralt i sosiale medier.

– Jeg vil be alle være forsiktige med å dømme andre etter å ha sett noen sekunder av et videoklipp. Jeg vil anbefale alle å se de lengre klippene som finnes på nett, ettersom de viser en annen historie enn den som har blitt fremstilt av folk med egne agendaer.

– Jeg var redd

Nathan Phillips (64) tilhører Omaha-stammen. Han har en fortid som amerikansk soldat i Vietnam bak seg, og på æresgravlunden Arlington minnes han hvert år med sang og trommer innfødte amerikanere som døde i tjeneste.

Fredag deltok han også i en marsj for urinnvånere i byen, den årlige The Indigenous Peoples March. Det var på tampen av denne, ved Lincoln-monumentet, at tildragelsen skjedde.

– Jeg var redd, og bekymret for mine yngre venner. Jeg har ikke lyst til å lage trøbbel for noen. Jeg liker ikke ordet hat, men dette var ukontrollert hat. Det var som en storm. Jeg hadde lyst til å komme meg unna, sier Phillips, sa Phillips etter hendelsen til CNN.

Skolens ledelse har bedt Philips om unnskyldning. De sier guttenes opptreden står i skarp kontrast til det skolen står for, og sier de prøver å lære elevene å opptre med respekt og verdighet.