Netanyahu vil fortsette angrepene på Gaza

De to lederne snakket sammen for fjerde gang siden kampene mellom palestinere og israelere brøt ut. Mange ser på meldingen og kravet fra Det hvite hus som et tydelig tegn på at USA ønsker å legge et press på Israel om å trappe ned på angrepene.

I en video på Twitter, lagt ut kort tid etter samtalen, sier Benjamin Netanyahu at operasjonen mot Gaza kommer til å fortsette til Israel har nådd sitt mål, nemlig ro og sikkerhet for hele Israels befolkning:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Samtidig har Israel angrepet mål i nabolandet Libanon som svar på angrep derfra. Fire raketter ble onsdag avfyrt fra Sør-Libanon, opplyser libanesiske kilder. Ifølge det israelske militæret ble én av rakettene fra Libanon skutt ned, to landet i havet og en fjerde i åpent lende. Noen raketter falt også ned på libanesisk territorium. Hverken i Israel eller Libanon ble det meldt om skadde.

Det er tredje gang denne uka at det skytes med raketter fra Libanon. Hizbollah har avvist at de har hatt noe med angrepene å gjøre.

Også i dag ble det skutt raketter fra Gaza mot Israel. Ifølge israelske myndigheter har det vært mer enn 3000 rakettangrep de siste ti dagene. Foto: Said Khatib / AFP

Blir ikke enige om teksten

FNs sikkerhetsråd har møttes flere ganger denne uka, blant annet for å forsøke å komme fram til en uttalelse om konflikten som har blusset opp igjen. Men ingen av forslagene har fått støtte fra USA.

FN-ambassadør Mona Juul sier til NRK at Norge fortsetter det intensive arbeidet med å komme til enighet om et krav om våpenhvile og stans i voldshandlingene.

FN-ambassadør Mona Juul. Foto: Andreas Vingaard / NRK

– Hvorfor vil ikke USA være med på det?

– USA er helt enig i behovet for en våpenhvile. De jobber veldig aktivt selv med partene, men sier at de ikke helt ser hensikten med en slik uttalelse. Men vi har godt håp om å fortsette å jobbe i nær kontakt med dem og alle de andre rådsmedlemmene for å få til dette, fordi dette så til de grader rammer sivilbefolkningen, sier Juul.

Behov for nødhjelp

FN mener Gaza trenger 312 millioner kroner i umiddelbar nødhjelp for å få dekket grunnleggende behov de neste ukene.

– FNs generalsekretær sier at vi ser store menneskelige lidelser og store ødeleggelser på infrastrukturen i Gaza. Vi må få humanitær hjelp inn i Gaza, sier organisasjonens talsmann Stéphane Dujarric.

En eldre mann går forbi en sønderbombet bygning i Gaza. Foto: Mohammed Abed / AFP

227 personer på Gazastripen er drept siden den pågående konflikten mellom Israel og palestinerne brøt ut 10. mai, ifølge tall fra palestinske myndigheter.

De opplyser ikke hvor mange av ofrene som er sivile, men Hamas og den militante gruppa Islamsk hellig krig har sagt at minst 20 av deres krigere er drept. Ifølge Israel er antallet minst 130.

I Israel er tolv personer drept. Det har vært mer enn 3000 rakettangrep fra Gazastripen, ifølge israelske myndigheter.