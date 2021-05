Volden river tak i byer med blandet befolkning i Israel. Jøder og palestinske israelere går løs på hverandre i byer som Lod og Ramla.

– Ingen trussel er større enn den interne uroen i landet nå, sa statsminister Benjamin Netanyahu da han besøkte Lod torsdag.

Byen er episenter i den eskalerende volden. For femte gang er en synagoge satt i fyr.

Videoen viser utbrent synagoge.

I verdensarvbyen Acre er historiske og arkeologiske severdigheter rasert i opptøyer, skriver Haaretz.

Politiet er satt inn over hele landet for å roe gemyttene. De siste dagene har både jøder og palestinere bosatt i Israel herjet gatene. De banker opp folk, setter fyr på biler og vandaliserer butikker og bygninger.

Så langt er 750 mennesker arrestert, rapporterer politiet fredag. De fleste er palestinske israelere, sier talsmann for politiet, Mickey Rosenfeld til The Times of Israel.

– Vi har også arrestert jøder, men mange færre, fordi majoriteten av opprørerne er arabere, sier Rosenfeld.

LOD, ISRAEL: Palestinske israelere bærer en kiste med en 25 år gammel palestiner bosatt i Israel, som ble skutt og drept under et opprør kvelden før. Foto: Oren Ziv / DPA

Unntakstilstand i Lod

Forsvarsminister Benny Gantz sa torsdag kveld at unntakstilstanden i Lod utvides med 48 timer.

Under portforbudet får ikke beboere i byen forlate hjemmene sine, unntatt for å søke dekning under rakettangrep, eller for å motta helsehjelp.

Brudd på portforbudet kan gi opp mot tre års fengsel, advarer politiet.

Politiet har opprettet en egen innsatsgruppe i Lod med omkring 500 politifolk. De etterforsker hvem som står bak planlagte opptøyer, både på jødisk og palestinsk-israelsk side.

Jøder bærer ut toraer, hellige skriftruller, fra en nedbrent synagoge etter opptøyer mellom palestinere og jøder i byen Lod. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Torsdag arresterte de en person som skal ha oppfordret israelske palestinere til å angripe biler og butikker i Acre.

Vil internere folk over lengre tid

Statsministeren foreslår å bruke administrativ forvaring av opprørere. Slik kan myndighetene internere folk i lengre tid uten å ta ut formell siktelse.

Kritikere avviser praksisen som udemokratisk og krenkende. Men ifølge sikkerhetsmyndigheter er det nødvendig der offentliggjøring av bevis vil utgjøre en risiko for nasjonal sikkerhet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu erklærer unntakstilstand under et besøk i Lod onsdag. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

Forsvarsminister Gantz har kalt inn ekstra politistyrker, men understreker at det ikke ennå er nødvendig å sette inn militæret.

Oppfordrer til vold

I byen Beersheba har jødiske høyreekstremister oppfordret til vold mot palestinere, og rasert bedrifter med palestinsk-israelske eiere, rapporterer ynetnews.

«Knivstikk hver palestiner du ser. Kom utstyrt med batonger, kniver, rifler, planker, pepperspray, alt som kan skade dem.»

Slik lyder en melding i sosiale medier om en demonstrasjon arrangert av fotballklubben Beitar Jerusalems supporterklubb, La Familia.

Videoopptak fra Tel Aviv viser at journalister fra Israels offentlige kringkastingsselskap Kan blir banket opp av høyreekstreme jøder, skriver Times of Israel.

Den høyreekstreme organisasjonen Lehava annonserte at de vil dele ut pepperspray og tåregass til aktivister neste uke.

«I kveld klokken 20.00 skal vi vise Haifas palestinere at dette er en jødisk by», står det på en av flygebladene for en planlagt demonstrasjon, ifølge N12.

Israelske nasjonalister angriper palestinsk israeler i Tel Aviv

Rapporterer om skadde

Men volden skjer fra begge sider. Israelske medier rapporterer at en 19 år gammel israelsk soldat bel alvorlig skadd da han ble banket opp i Jaffa.

En jødisk ambulansearbeider i Lod, og en politimann i Ramla ble lettere skadet etter å ha blitt skutt mot.

I den palestinskdominerte byen Umm al-Fahm ble en jødisk familie med tre små barn angrepet i bilen de satt i. De måtte reddes av politiet.

En åtte år gammel jente ble skadet i hodet da hun ble kastet stein på ved Abu Kuider. Og en jødisk mann fikk moderate skader da han ble knivstukket i Lod.

En palestinsk-israelsk kvinne ble alvorlig skadet da hun fikk en stein i hodet. Kvinnen var gravid og fødte senere en frisk baby på sykehus etter angrepet.