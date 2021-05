Intet vedtak på nok et Gaza-møte i Sikkerhetsrådet

I ni dager har rakettene og beskyldningene haglet fra begge sider av grensen mellom Gaza og Israel, mens verdenssamfunnet har fulgt med fra sidelinjen. Mange land har støttet Israels rett til å forsvare seg. Samtidig har flere også minnet om at svarene på rakettene fra Gaza må være proporsjonale, må stå i forhold til angrepet.

Men noen større eller sterkere virkemiddel har hittil ikke blitt tatt i bruk.

Heller ikke tirsdag kveld, norsk tid, da medlemmene i FNs sikkerhetsråd møttes ble det vedtatt noen resolusjon om våpenhvile.

– Vi mener ikke at en offentlig uttalelse nå vil bidra til å de-eskalere, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield på det lukkede møtet, opplyser en diplomat til nyhetsbyrået AFP.

FN-diplomat Linda Thomas-Greenfield. Foto: Timothy A. Clary / AFP

Forsøker å få en våpenhvile

Norge understreket nok en gang behovet for en umiddelbar stans i kamphandlingene.

– Vi tok blant annet også opp at det er viktig at nødlidende i Gaza får tilgang til humanitær hjelp. Norge vil fortsette å ha denne situasjonen høyt på dagsorden i Sikkerhetsrådet framover, sa FN-ambassadør Mona Juul til NTB.

Norges N-ambassadør Mona Juul. Foto: Anders Tvegård / NRK

Egypt har foreslått en våpenhvile mellom Hamas og Israel som skal tre i kraft torsdag, melder den israelske kringkasteren N12. Tidligere på dagen hadde Frankrikes president Emmanuel Macron diskutert saken med Egypts president Abdul Fattah al-Sisi og Kong Abdullah av Jordan.

De tre landene ble enige om å bidra med humanitær hjelp i Gaza, melder nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge kringkasterens palestinske kilder har Hamas gått med på forslaget om en våpenhvile fra torsdag klokka 6. Ifølge avisen Haaretz har israelske politikere sagt at de regner en våpenhvile innen få dager.

Tidligere på dagen hadde en Hamas-representant i Qatar sagt til New York Times at den palestinske bevegelsen er klar for våpenhvile, hvis Israel gjør det samme, samtidig.

Ingen EU-uttalelse

EU klarte ikke å bli enige om en felles front, da medlemslandene diskuterte konflikten i dag.

Ungarn stanset tekstforslaget fra EUs utenriksministre om en våpenhvile i konflikten mellom Israel og Hamas i Gaza. Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó mente uttalelsen var for ensidig i sin kritikk av Israel.

– Ungarn forklarte det med at man kom inn på landets rett til å forsvare seg, sa Sveriges utenriksminister Ann Linde til Sveriges televisjon etter møtet.

Alle de øvrige 26 landene støttet forslaget, ifølge EUs utenrikssjef Josep Borrell.

EU har stått samlet i ønsket om en våpenhvile og en politisk løsning på konflikten, men medlemslandene er uenige om hvordan de best kan hjelpe.

Så langt har de 27 landene ikke klart å innta en felles posisjon, og utenrikssjef Josep Borrell måtte dermed nøye seg med å uttale seg på egne vegne, ikke på vegne av hele unionen.