38.000 mennesker har rømt fra israelsk bombing den siste uken. De har nå søkt tilflukt ved 48 skoler som er drevet av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA.

– Derfor ber vi alle om å hjelpe til for å stå imot denne farlige menneskelige situasjonen. UNRWA er det eneste apparatet som er igjen som kan yte tjenester, sier en talsperson for organisasjonen, Adnan Abu Hasnah.

NRK er ikke i Gaza, og må derfor bruke et lokalt TV-team for å gjøre intervjuer og opptak for oss.

På oppdrag fra NRK har teamet besøkt en av disse skolene der fortvilede flyktninger har strømmet til.

De som ikke får plass inne i klasserommene og i gangene, improviserer ute i skolegården. De henger opp tepper for å lage egne avlukker for familien sin.

Am Mohammed Habob sier hun er redd for at skolen også skal bli bombet. Foto: Ahmad Abo Kamil/Nibal Higo

Frykter at bomber treffer skolen

– Vi lette etter et sikkert sted, og skolen var det tryggeste. Det var mye granater og raketter. Situasjonen var veldig skremmende, forteller Raina Al Faiumi.

Også Am Mohammed Habob har en lignende historie. Hun og familien sover ute i skolegården. Selv inne i skolen føler de seg ikke helt trygge.

– Hele natta var det bombing. Jeg var redd for at pultene skulle falle ned på barna mine eller at splinter skulle treffe dem. Jeg var redd for at skolen skulle bli bombet, sier hun.

Mandatet til UNRWA er å hjelpe palestinere som flyktet under krigene i 1948–49 og i 1967. I tillegg har etterkommerne til disse flyktningene også krav på beskyttelse fra UNRWA.

Adnan Abu Hasnah i UNRWA ber nå verdenssamfunnet om hjelp for å håndtere krisen i Gaza. Foto: Ahmad Abo Kamil/Nibal Higo

Deler ut hygieneartikler

Til sammen utgjør dette rundt 5 millioner palestinere. De forsøker å hjelpe med utdanning, helse, mat og andre tjenester til palestinske flyktninger på Vestbredden, Gazastripen, i Jordan, Syria og Libanon.

– Vi gir menneskene her hygieneartikler på grunn av koronapandemien. Koronasmitten er blant de høyeste i regionen. I de kommende dagene kommer vi til å dele ut tepper, sier Adnan Abu Hasnah.

Yasmin Abo Halimi og familien har blitt drevet på flukt fire ganger de siste tolv årene. Foto: Adnan Abu Hasnah

Yasmin Abo Halimi kommer fra Nord-Gaza som har vært åsted for noen av de verste bombeangrepene. De siste tolv årene har familien hennes blitt drevet på flukt fire ganger på grunn av israelsk bombing.

– Tre ganger tidligere har avlingen vår blitt ødelagt på grunn av krigen. Nå har det skjedd for fjerde gang. Hver gang vi skal høste, blir avlingen bombet. I tolv år har min mann betalt ned på gjeld fra krigen, sier hun.