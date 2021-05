Navalnyj saksøker fengselet: Hevder aviser blir sensurert

Aleksej Navalnyj ble i februar i år dømt til to og et halvt år i fengsel. Han må sone utenfor Moskva for brudd på meldeplikten etter en betinget dom. Navalnyj selv sier at anklagene er falske.

I mars startet president Vladimir Putins fremste kritiker en sultestreik. Han krevde bedre medisinsk behandling for smerter i ryggen og nummenhet i beina og hendene. I mai opplyste russiske medier at Navalnyj var ved bedre helse og spiste normalt.

Nå skriver Reuters at Navalnyj møtte i retten onsdag - via en videolink. Politikeren saksøker fengselet, ifølge nyhetsbyrået. Han hevder at han ikke får lese de bøkene han selv ønsker, og at aviser blir sensurert før han får dem.

Fengselet avviser anklagene, og sier de følger russisk lov.

Flere hadde møtt frem da Aleksej Navalnyj måtte forklare seg via en videolink i retten onsdag. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Flere saker mot Navalnyj

Tirsdag ble det klart at opposisjonspolitikeren blir gransket for flere forhold. Navalnyj er blitt informert om at han etterforskes for å ha stjålet donasjoner til antikorrupsjonsstiftelsen han leder, samt for å ha fornærmet en dommer.

Han blir også anklaget for å ha oppfordret russere til å forsømme sine borgerlige plikter. Årsaken er at han offentliggjorde resultatene av en etterforskning av president Putins angivelige formue, ifølge NTB.

– Mitt mektige kriminelle nettverk vokser, spøkte Navalnyj i et innlegg på Instagram.

Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj har flere ganger kritisert russiske myndigheter. Her i en demonstrasjon i februar 2020. Foto: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Slott og kjempestore eiendommer

I januar kom Navalnyj med nye anklager mot den russiske presidenten. Han hevdet i en film at president Putin er den egentlige eieren av et slott og kjempestore eiendommer ved Svartehavet.

Presidenten selv avviste påstandene.

Navalnyj og hans medarbeidere laget filmen mens politikeren var i Tyskland der han fikk behandling for nervegiftangrepet i Sibir i august 2020. Opposisjonslederen ble pågrepet da han kom tilbake til Russland fra Tyskland i januar.

Navalnyj har også opprettet «Fondet for kamp mot korrupsjon», og har systematisk satt søkelyset på den politiske og økonomiske eliten i Russland.

Navalnyj soner dommen i et fengsel øst for Moskva. Hans organisasjoner i Moskva og rundt om i Russland har lagt ned all virksomhet. Det skjedde i april da myndighetene anklaget organisasjonene for å være ekstremistiske.