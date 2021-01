Den nye filmen på nesten to timer ble lagt ut på sosiale medier tidligere denne uka, og har i løpet av få dager blitt sett av om lag 80 millioner mennesker. Interessen har med andre ord vært helt enorm.

Aleksej Navalnyj har tidligere laget liknende videoer om hvordan folk i kretsen rundt president Putin lever liv i ufattelig luksus. Men det er første gang regimekritikeren går direkte i strupen på Russlands statsoverhode.

Les mer: Navalnyj om fengslingen: – Høyeste grad av lovløshet

– Eies av stråmenn

Navalnyj påstår at det er Putins slektninger, forretningsforbindelser og nære venner som formelt eier slottet og som skaffer enorme pengebeløp til veie via korrupsjon. Men han sier rett ut at det er presidenten som er den egentlige eieren.

STRÅMENN: Navalnyj påstår i filmen at det er Putins forretningsforbindelser, nære venner og slektninger som er de formelle eierne og bidragsyterne til slottet og eiendommene ved Svartehavet. Foto: Aleksej Navalnyj

– Vi viser dere det aller hemmeligste slottet i Russland, Putins slott ved Gelendzjik. Her er det, rett foran dere. Dette er det aller største private huset i Russland, sier Navalnyj i filmen.

Opposisjonspolitikeren sier at han og medarbeiderne har fått tilgang til planlegninger og fotografier, og at de ved hjelp av grafiske verktøy har klart å gjenskape slottet slik det ser ut inne. Bildene på utsiden er tatt ved hjelp av drone.

IKKE SPART PÅ NOE: Navalnyj og hans medarbeidere gjenskaper i filmen interiøret i slottet ut fra plantegninger og fotografier. Foto: Aleksej Navalnyj

– Vi går inn i slottet gjennom hovedinngangen. Vladimir Putin ser på seg selv som en russisk tsar, og oppfører seg tilsvarende, påstår Navalnyj.

Deretter viser han fram de forskjellige salene og rommene. Slottet skal ha et eget teater, kasino, spillrom og spisesaler, for å nevne noe.

Møbler og interiør skal være av det fineste og dyreste italienske som er å få kjøpt.

Det skal være en landingsplass for to helikoptre, og en underjordisk ishockeyhall.

KOMPLISERT: Navalnyj sliter med å forklare eierstrukturen for eiendommene på en forståelig måte. Foto: Aleksej Navalnyj

Slottet, en rekke andre bygninger, vingårder og eiendommer rundt skal ifølge Navalnyj ha en verdi på mer enn 10 milliarder norske kroner. Han kaller det «verdens største bestikkelse».

Men det blir ganske komplisert og uklart når regimekritikeren setter opp skjemaer for hvem som eier hva, og hvem som betaler for hva. Det er heller ikke klart hva som er beviser, og hva som er påstander.

Les også: Flere tusen demonstrerte i Russland – Navalnyjs kone pågrepet

Ventet til han kom tilbake

Navalnyj og hans medarbeidere laget filmen mens regimekritikeren var i Tyskland der han fikk behandling for nervegiftangrepet i Sibir i august. Navalnyj hadde bestemt at videoen ikke skulle offentliggjøres før han var tilbake på russisk jord.

I VARETEKT: Navalnyj ble arrestert da han kom tilbake til Russland fra Tyskland sist søndag. Foto: Aleksej Navalnyj

–Her er mitt hjem. Jeg har kommet hit og blir spurt om jeg ikke er redd? Jeg er ikke redd, jeg går til passkontrollen med helt normale følelser. Jeg skal gå ut og reise hjem, for jeg vet at jeg har rett, sa Navalnyj rett etter at flyet hans landet i Moskva sist søndag.

Men opposisjonspolitikeren fikk ikke reise hjem. I passkontrollen ble han arrestert, og sendt i varetektsfengsel i hovedstaden.

Putin avviser alle anklager

– Det påstås at presidenten eier eiendommer som ikke eksisterer. Alt han eier blir offentliggjort hvert eneste år, sier den russiske presidentens talsmann Dmitrij Peskov.

IKKE HANS: Putin og hans talsmann avviser alle påstander om at presidenten skal ha noe å gjøre med slottet og eiendommene ved Svartehavet. Foto: Alexei Druzhinin / AP

Han avviser fullstendig Navalnyjs påstander om at Putin er den virkelige eieren av slottet og de store eiendommene ved Svartehavet.

Navalnyj hevder også at det var det russiske hemmelige politiet FSB som forsøkte å forgifte ham med nervegiften Novitsjok i Sibir i august, og at det skjedde på direkte ordre fra presidenten. Putin avviser at han eller statsapparatet har hatt noe med saken å gjøre.

Navalnyj oppfordret til demonstrasjoner mot landets myndigheter i går. Titusenvis av mennesker deltok i et hundretall av steder i Russland. Tre tusen ble arrestert. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

– Denne pasienten fra klinikken i Berlin har støtte fra USAs etterretningsvesen. Derfor må våre tjenester følge med på han. Men det betyr ikke at han måtte forgiftes, hvem trenger han? Hvis våre tjenester hadde ønsket det, så hadde de vel tatt livet av ham, sa presidenten på en pressekonferanse i desember.

Les mer: Navalnyj: Fikk innrømmelse fra en av dem som forgiftet ham

Filmen mobiliserer tilhengere

I går var det demonstrasjoner til støtte for Navalnyj i et hundretalls byer i Russland.

Korrupsjonen og lovløsheten i Russland provoserer oss til å protestere i gatene, sier Aleksandr til NRK. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Om lag tre tusen personer ble arrestert.

I Moskva og flere andre steder var det harde sammenstøt mellom politi og demonstranter.



Navalnyjs tilhengere klarte å mobilisere selv om myndighetene advarte kraftig mot protestmarkeringene.

Demonstranter NRK snakket med, var opptatt av Navalnyjs film.

– Når landets ledere bygger slott til seg selv og utstyrer det med toalettbørster til hundretusenvis av rubler, da må vi protestere, sa en ung mann som oppga bare fornavnet sitt, Aleksandr.

Navalnyjs tilhengere sier at de vil demonstrere igjen neste helg.

– Navalnyjs liv igjen i fare

En russisk politisk ekspert sier til NRK at det som nå skjer rundt Navalnyj bekymrer den politiske ledelsen i Russland.

– Navalnyj øker nå den politiske innsatsen veldig kraftig. Han er hovedfiguren som personlig står mot Vladimir Putin. Hans avsløringer er et hardt slag mot Putins rykte, de svekker Putin veldig sterkt, sier kommentatoren Aleksandr Kynev.

SPENNINGEN ØKER: Den politiske kommentatoren Aleksandr Kynev sier til NRK at Navalnyjs avsløringer i filmen er et hardt slag mot president Putins stilling. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Navalnyj sitter nå i varetekt i et fengsel i sentrum av Moskva. Flere rettssaker venter i tiden som kommer, og han kan bli fengslet i flere år. Mange frykter at hans liv igjen er i fare.

– Ja, det er min mening. Og alle hans støttespillere sier akkurat det, påpeker Kynev.