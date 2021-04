President Vladimir Putins fremste kritiker startet en sultestreik den 31. mars.

Han krever bedre medisinsk behandling for smerter i ryggen og nummenhet i beina og hendene.

– Kritisk

– Vår pasient kan dø hvert øyeblikk, sier Aleksej Navalnyjs private lege Anastasia Vasiljeva i en uttalelse. Det russiske nettstedet tvrain.ru gjengir uttalelsen,

Hun skal ha fått tilgang til Navalnyjs blodprøver. De viser at hans nivå av kalium i blodet er faretruende høyt. Vasiljeva mener at regimekritikeren trenger intensivbehandling for å hindre en hjertestans.

STRENGT: Fangeleiren der Navalnyj sitter i byen Pokrov 85 kilometer øst for Moskva. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Fire leger som støtter Navalnyj, har bedt fengselsmyndighetene om å gi dem tilgang til opposisjonspolitikeren umiddelbart.

Det har de hittil ikke fått lov til. Fengselsvesenet sier at Navalnyj får all den helsehjelpen han trenger.

Dermed finnes det to helt forskjellige beskrivelser av Navalnyjs helsesituasjon.

Les mer: Amnesty: Navalnyj utsettes for tortur og kan dø i fengselet

Internasjonal støtte

USAs president kom i går med en støtteerklæring til Navalnyj.

– Det som skjer med Navalnyj er fullstendig urettferdig og fullstendig upassende, sa Joe Biden ifølge nyhetsbyrået AP.

Mer enn 70 kjente personer fra hele verden har sendt et brev til president Vladimir Putin.

Der ber de om at Navalnyj må få bedre medisinsk hjelp.

BLE AVVIST: Navalnyjs personlige lege Anastasiva Vasiljeva blir arrestert utenfor fengselet der opposisjonspolitikeren holdes. Hun krevde å få møte Navalnyj. Foto: Pavel Golovkin / AP

«Som russisk borger har han juridisk rett til å bli undersøkt og behandlet av en lege som han selv velger». Det heter det i brevet som sto på trykk i flere europeiske aviser i går.

Brevet er undertegnet av blant andre Harry Potter-forfatter JK Rowling og nobelprisvinner i litteratur Avetlana Aleksijevitsj. I tillegg tidligere Abba-medlem Björn Ulvaeus og skuespilleren Benedict Cumberbatch.

Les også: Navalnyjs lege arrestert utenfor fengselet

Kalles ekstremistisk

Påtalemyndigheten i Russland går inn for å sette Navalnyjs nettverk på en liste over ekstremistiske organisasjoner.

«Under dekke av liberale slagord er disse organisasjonene aktive i å skape forhold for destabilisering av den sosiale og sosiopolitiske situasjonen», heter det i en uttalelse.

Det blir også hevdet at gruppene utfører aktiviteter for utenlandske organisasjoner på russisk territorium.

LIKER IKKE OPPOSISJON: President Vladimir Putin intensiverer kampen mot Navalnyj og hans støttespillere. Nå vil myndighetene klassifisere dem som «ekstremister». Foto: Alexei Druzhinin / AP

Statlige russiske medier påstår at den politiske opposisjonen arrangerer demonstrasjoner på oppdrag fra vestlig etterretning.

Presset mot Navalnyjs støttespillere har økt etter at hovedpersonen vendte hjem til Russland i januar.

Han hadde da vært flere måneder i Tyskland. Der fikk han behandling etter å ha blitt forgiftet på en reise i Sibir. Navalnyj anklager myndighetene for å stå bak forgiftningen. Det blir avvist på offisielt hold.

Regimekritikeren ble tidligere i år dømt til to og et halvt år i fengsel. Han soner i en arbeidsleir 85 kilometer øst for Moskva.

Les mer: Navalnyj sultestreiker i fengsel: – Krever bedre medisinsk behandling