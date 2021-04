President Vladimir Putin tar ikke opposisjonspolitikerens navn i sin munn.

Han kaller Navalnyj bare «bloggeren», «pasienten fra Berlin», eller «den du nevner i spørsmålet».

Putin har gjentatte ganger sagt at regimekritikeren ikke har noen som helst betydning.

Men all bagatelliseringen fra myndighetenes side bidrar egentlig bare til å øke Navalnyjs betydning. Det er ingen andre i russisk politikk som kan konkurrere med han om å være Putins fiende nummer 1.

Hvor alvorlig er Navalnyjs helsetilstand?

Fire leger som støtter opposisjonspolitikeren sier at han risikerer å dø når som helst.

Årsaken er at han har sultestreiket i fengselet siden 31. mars. Ifølge en blodprøve har Navalnyj så høye kaliumnivåer at han kan få hjertestans.

FLYTTET: Aleksej Navalnyj inne i fengselet i byen Pokrov. I dag melder nyhetsbyrået Reuters at han er flyttet til et sykehus for innsatte. Bildet er fra slutten av mars. Foto: LIFE.RU / Reuters

Han krever tilgang til leger som han stoler på, fordi han har smerter i ryggen og mister følelsen i ben og hender.

Navanyjs støttespillere gjør alt de kan for å holde fokus på det som skjer rundt Russlands mest kjente politiske fange.

Myndighetene sier at Han får all den medisinske hjelp som er nødvendig. De skal også ha truet med å tvinge i han mat.

KJENT FOR Å VÆRE STRENGT: Fengselet der Navalnyj soner ligger i byen Pokrov om lag 85 kilometer øst for Moskva. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Men det er all grunn til å tro at nesten tre uker med sultestreik er en svært stor belastning på Navalnyjs kropp og helse.

Nyhetsbyrået Reuters melder i dag at han er flyttet til et sykehus for innsatte.

Putin følger nok med

Demonstrasjonene som opposisjonen rundt Navalnyj gjennomførte tidligere i år, skremte sannsynligvis president Putin.

Antallet demonstranter var ikke så veldig stort, men protestene foregikk i mer enn 100 byer over hele landet.

FIENDER: President Vladimir Putin tar ikke Navalnyjs navn i sin munn, men følger trolig svært godt med på det som skjer med opposisjonspolitikeren. Foto: SPUTNIK / Reuters

De russiske lederne vet at det skal lite til for å sette i gang en større protestbølge.

Mange russere er misfornøyde med en dårlig økonomi og lønninger som ikke strekker til.

Koronatiltakene har også rammet mange hardt.

Mange unge mennesker synes de har for dårlige muligheter i Russland og vurderer å flytte til utlandet. Dessuten synes en del at den statlige kontrollen blant annet over internett blir for sterk.

FIKK NEI: Navalnyjs personlige lege Anastasia Vasiljeva forsøkte i helgen å besøke ham, men ble avvist utenfor fengselet. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Navalnyj appellerer til mange unge, og det er all grunn til å tro at presidenten følger svært godt med på det som skjer med opposisjonspolitikeren.

Navalnyj er unik

I kretsen rundt opposisjonslederen er det ingen av samme kaliber som Navalnyj.

Jeg har sett han på nært hold under protestmøter. Hans taler er helt spesielle.

OFFENSIV: Aleksej Navalnyj på sitt hittil siste store protestmøte i Moskva, i september 2019. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Han peide å rope ut at «Putin er en tyv!», og at regjeringspartiet Forent Russland er «partiet for skurker og kjeltringer».

Navalnyj gjør ingen hemmelighet av at han ønsker å bli Russlands nye leder. Han vil også ta et kraftig oppgjør med korrupsjonen i den nåværende politiske og økonomiske eliten.

Han er svært dyktig til å mobilisere, motivere og organisere sine tilhengere.

Det vil være et svært stort tap for den politiske opposisjonen i Russland dersom Navalnyj skulle dø i fengselet.

Mange på den siden i russisk politikk vil nok ønske at han nå avslutter sultestreiken.

Et nærmere blikk på russlands opposisjonsleder Aleksej Navalnyj. Du trenger javascript for å se video. Et nærmere blikk på russlands opposisjonsleder Aleksej Navalnyj.

Putins maktbruk kan slå tilbake

Under demonstrasjonene tidligere i år har om lag 11 000 mennesker blitt arrestert.

Politiet gikk svært hardt fram mot demonstrantene.

MAKTBRUK: Opprørspoliti utenfor Kreml i forbindelse med en tidligere demonstrasjon. Opposisjonen har tillyst en ny protest førstkommende onsdag. Foto: Pavel Golovkin / AP

Myndighetene sier at protestene er ulovlige på grunn av begrensninger under pandemien.

Men når myndighetene selv arrangerer kjempearrangementer, gjelder ikke de samme reglene.

I september skal det være parlamentsvalg i Russland. Men det er lite som tyder på at president Putin vil tillate at noen fra kretsen rundt Navalnyj får plass i den folkevalgte forsamlingen.

Nylig undertegnet presidenten loven som åpner for at han kan sitte som landets leder helt fram til 2036.

Mange yngre russere har ikke opplevd noen annen leder enn Putin, og de synes at nok får være nok.

Navalnyj ingen populær politiker

Meningsmålinger viser at bare et par prosent av russerne ser for seg Navalnyj som Russlands leder. Men mange av dem jeg snakker med sier at han kan være en overgangsfigur til et mer demokratisk styre.

OMSTRIDT: Vestlige land kommer med bred støtte til Navalnyj. I Russland er støtten mer beskjeden. Foto: HANDOUT / AFP

En rekke vestlige land krever nå at Navalnyj blir behandlet av de legene han har tillit til. Og at han slippes fri fra fengselet.

Det vestlige presset kommer neppe til å virke. Russiske myndigheter vil nok gjenta at opposisjonen styres av vestlige lands etterretning.

Hvis Navalnyj begynner å spise igjen, kommer maktkampen mellom Russlands to fremste politiske motstandere til å fortsette.

President Putin vil nok foretrekke at hans fremste kritiker blir sittende bak lås og slå i mange år til.