Russiske myndigheter har allerede stanset aktiviteten til Navalnyjs regionale grupper, sier en av opposisjonspolitikerens advokater til nyhetsbyrået Reuters.

Ved rettshøringen i dag har påtalemyndigheten også fått medhold i at det inntil videre blir forbudt for Navalnyjs grupper å publisere noe på internett, organisere protester og delta i valg. Det sier Leonid Volkov, en av Navalnyjs fremste støttespillere.

– Kan bli fengslet uten grunn

En russisk kommentator sier at dette kan bli svært alvorlig for opposisjonen:

ALVORLIG: Den russiske kommentatoren Dmitrij Drize sier at opposisjonen rundt Navalnyj kan bli tilintetgjort dersom organisasjonene hans blir klassifisert som «ekstremistiske». Foto: Kommersant

– Hvis den blir klassifisert som ekstremistisk, betyr det faktisk at opposisjonen tilintetgjøres, og at den kan komme til å gå under jorda. Det er ikke bra, i første rekke for staten, sier den politiske kommentatoren Dmitrij Drize i avisa Kommersant.

Han påpeker også at de som er medlemmer av Navalnyjs grupper, eller har kontakt med dem, risikerer fengselsstraffer på inntil åtte år.

Det kan også bli straffbart å dele en av Navalnyjs filmer om korrupsjon på sosiale medier.

– Faren for å bli fengslet uten grunn kan komme til å øke, sier kommentatoren.

Vil stanse korrupsjonsavsløringer

Rett etter at Navalnyj kom tilbake til Russland fra Tyskland i januar, ble han fengslet.

OMSTRIDT: Dette bildet er av slottet ved Svartehavet fra filmen som Navalnyj og hans støttespillere offentliggjorde tidligere i år. Foto: Fondet til kamp mot korrupsjon

Likevel offentliggjorde han og hans medarbeidere en nesten to timer lang film. Den hevdet at president Vladimir Putin var den egentlige eieren av et slott og store eiendommer ved Svartehavet. Filmen ble sett av over 100 millioner mennesker i løpet av få dager.

Navalnyj opprettet «Fondet for kamp mot korrupsjon», og har systematisk satt søkelyset på hvordan den politiske og økonomiske eliten i Russland beriker seg på statens bekostning.

VIKTIG AVGJØRELSE: Det er byretten i Moskva som skal ta stilling til hva som videre skal skje med organisasjonene til opposisjonspolitikeren Navalnyj. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Ifølge radiostasjonen Moskvas ekko, hevder russiske myndigheter at «Fondet for kamp mot korrupsjon» forsøker å få til et regimeskifte i Russland. Hvis organisasjonen blir stemplet som ekstremistisk, kan det bli straffbart å gi penger til den. Det kan også bli forbudt å vise organisasjonens symboler på sosiale medier.

Kan bli slutt på protester

Sist uke arrangerte Navalnyjs støttespillere demonstrasjoner i om lag 100 byer.

Den største var i Moskva med om lag 10 000 deltakere. Det var langt færre enn opposisjonen hadde håpet på.

VIL HA FRIHET: Om lag ti tusen mennesker deltok i demonstrasjoner til støtte for Navalnyj i Moskva sist uke. Foto: Denis Kaminev / AP

Det var et svært stort oppbud av politifolk i hovedstaden. Få ble arrestert i Moskva, men om lag 1700 ble anholdt på landsbasis, flest i St.Petersburg.

Maktbruken mot demonstrantene kan ha vært en av årsakene til at mange holdt seg hjemme.

Hvis opposisjonens organisasjoner nå blir klassifisert som ekstremister, vil risikoen ved å støtte dem bli mye høyere.

I september i år er det valg på nytt parlament i Russland. I den forbindelse har opposisjonen opprettet en rekke regionale kontorer. Der er hensikten å støtte alle andre kandidater enn dem som kommer fra regjeringspartiet Forent Russland.

Nå har dette partiet mer enn tre firedeler av plassene i parlamentet. Men en uavhengig meningsmåling viste nylig at bare 27 prosent av de spurte nå støtter partiet.