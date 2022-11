– Begge landene gjør betydelige endringer. De skjerper sin lovgivning mot terror. De har fjernet alle restriksjoner mot våpeneksport mot Tyrkia og de er klare for å fortsette dette samarbeidet, sier Nato-sjefen til NRK i dag.

Stoltenberg forteller at han igjen snakket med Erdogan om YPG- militsen.

Under toppmøtet i Madrid undertegnet Sverige og Finland en avtale om at de ikke skal støtte denne syriskkurdiske militsen.

Under Nato-toppmøte i juni ble det undertegnet en avtale om hva som skal til for at Tyrkia skal godkjenne Sverige og Finland som Nato-medlemmer. Foto: VIOLETA SANTOS MOURA / Reuters

Sveriges regjering har tatt avstand fra denne militsen, som de sier er en del av PKK.

– Det er en for nær kobling mellom disse organisasjonene og PKK som er en terrorlistet organisasjon i EU, for at det skal være bra for forholdet mellom oss og Tyrkia, sier utenriksminister Tobias Billström.

Han mener de skader Sveriges forhold til Tyrkia.

YPG har lenge vært USAs og Natos nære allierte i kampen mot IS i Syria, og ble også støttet av Sverige. YPG sto for det meste av den vellykkede kampen på bakken mot IS fram til IS i Syria ble knust i 2019.

– Bør trappe opp kampen mot terror

Tyrkia oppfatter YPG og PYD som kurdiske terrororganisasjoner som det er minst like viktig å bekjempe som IS.

Landet krever at Sverige tar avstand fra dem for at Tyrkia skal godkjenne søknaden om Nato-medlemskap.

– Det er viktig at Sverige og Finland trapper opp samarbeidet med Tyrkia i kampen mot terror, sier Jens Stoltenberg.

Han minner om at ikke noe annet Nato-land har opplevd så mange terrorangrep som Tyrkia.

YPG-kjempere i den syriske byen Kobane. Det syriskkurdiske YPG har lenge vært USAs og Natos nære allierte i kampen mot IS i Syria. Foto: - / AFP

Tyrkia krever også at et stort antall såkalte kurdiske terrorister skulle utleveres til Tyrkia, og at det svenske forbudet mot å eksportere våpen til Tyrkia skal oppheves. Det siste kravet er allerede innfridd.

Når det gjelder av utlevering av dem tyrkerne kaller «kurdiske terrorister», sier Stoltenberg at dette må gå gjennom domstolene.

– Hvilke personer som skal utvises, er ikke en politisk beslutning. Det skal gå gjennom riktige rettsinstanser, sier Stoltenberg.

Liten praktisk betydning

Lederen for det syriskkurdiske partiet PYD, Salih Muslim, sier at beslutningen om å ta avstand fra deres parti, ikke har stor praktisk betydning.

– Som parti har vi aldri hatt direkte relasjoner til den svenske regjeringen, bare svenske organisasjoner, sier han til nyhetsbyrået TT.

Han kaller beslutningen bare et spill.

Muslim sier at han vanskelig ser for seg at Sverige skulle ignorere sine prinsipper om menneskerettigheter om Tyrkia intervenerer.

– Jeg mener at tiden har kommet for at Tyrkia kan ratifisere avtalen og slippe Sverige og Finland helt inn i Nato, sier Stoltenberg til NRK i Istanbul. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Mer utrygg tid

Stoltenberg vil ikke spekulere i når medlemskapsprosessen til Sverige og Finland er sluttført. Først må Tyrkia ratifisere avtalen som ble underskrevet i juni.

– Jeg brukte tid under møtene her i Istanbul på å argumentere for at tiden har kommet for å sørge for at Sverige og Finland blir fullt ut medlemmer. Jeg mener at tiden har kommet for at Tyrkia kan ratifisere avtalen

Den pågående krigen i Ukraina gjør det viktig å fullføre denne prosessen så fort som mulig, sier Nato-sjefen.

– Vi lever i en mer utrygg tid. Det er krig i Europa og da er det viktig å fjerne alt rom for usikkerhet og misforståelser.

Stoltenberg sier at den beste måten å unngå usikkerhet er å få Sverige og Finland helt med i Nato.

Sveriges statsminister møtte Nato-sjefen i Belgia i oktober. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Neppe før valget

Sveriges statsminister Ulf Kristersson er ventet i Ankara neste uke, noe Stoltenberg er glad for. Det er knyttet spenning til hva møtet mellom Kristersson og Erdogan vil føre til.

Det er usannsynlig at Tyrkia vil gi grønt lys for svensk Nato-medlemskap før årsskiftet, sier tjenestemenn med god kjennskap til saken, til Bloomberg.

De mener også at det er få sjanser for at det vil skje før valget i Tyrkia neste år. Valget på ny tyrkisk nasjonalforsamling skal holdes innen 18. juni.

– Det er ikke mulig å si at alle betingelsene fra avtalen er helt oppfylt av begge parter, sa Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu etter møtet med Stoltenberg sist torsdag.