Tyrkia snur – opnar for at Sverige og Finland kan bli med i Nato

– Vi er akkurat ferdige med eit særs konstruktivt møte. Eg er glad for å kunne fortelje at vi har ei avtale som banar veg for at Sverige og Finland blir med i Nato, seier generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg på Nato-toppmøtet i Madrid tysdag.

Sverige og Finland har signert ei avtale som addresserer Tyrkias bekymringar, fortel Stoltenberg. Dei tre landa har underskrive eit dokument som går ut på vapeneksport og kampen mot terrorisme.

Stoltenberg la vekt på Tyrkia sine sikkerheitsbekymringar.

– Ingen alliert har lidd så mykje brutale terroråtak som Tyrkia. Det inkluderer åtak frå den kurdiske terrorgruppa PKK. Styresmaktene i dei tre landa har blitt samde om å utvida samarbeidet i kampen mot terror. Som Nato-allierte vil Finland og Sverige vere med på å verne Tyrkia mot terrorisme, sa Jens Stoltenberg.

Søknadar frå dei to nordiske landa kan nå kome opp i behandling på toppmøtet som startar onsdag.

Sverige har endra lover

Tyrkia har blokkert Sverige og Finland om å søke medlemsskap i alliansen og stilt ei rekkje krav til at dei to landa skal få bli medlem.

Sverige har endret lover og sette igang nye etterforskingar mot PKK for å imøtekome krav frå Tyrkia, skriv SVT.

– Det var eit veldig langt møte, der eg kunne fortelje om alle tiltaka vi i Sverige har tatt om terrorlovgivinga der vi dei siste åra, og nå verkeleg skjerpar den lovgivinga, seier den svenske statsministeren Magdalena Andersson til SVT.

Avtala skal plikte dei to nordiske landa til å jobbe med Tyrkia i spørsmål som handlar om terror og terrorgrupper.

Støre: – Ein historisk dag

– Dette er ein historisk dag, seier statsminister Jonas Gahr Støre etter avtala mellom dei tre landa blei klart.

– Med Sverige og Finland i Nato får vi ein endå sterkare forsvarsallianse i Europa. For oss i Noreg betyr dette eit tryggare og sterkare forsvarssamarbeid med våre naboland i nord, legg han til.