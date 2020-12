Den amerikanske romfartsorganisasjonen vil sette en mann og en kvinne på månen i 2024.

Det vil være den første bemannede månelandingen siden Apollo 17 i 1972.

USAs visepresident Mike Pence og Nasa-sjef Jim Bridenstine. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Måneferden er en del av det såkalte Artemis-programmet, som omtales som Apollo-programmets tvilling. Begge navnene er hentet fra gresk mytologi.

Målet er å etablere en fast base på månen innen 2030.

Visepresident Mike Pence presenterte de 18 astronautene, ni menn og ni kvinner, i Florida onsdag.

– La meg få presentere fremtidens helter, som skal ta oss tilbake til månen: Artemis-generasjonen. Det er utrolig å tenke på at den neste mannen og den første kvinnen på månen er blant navnene vi akkurat leste opp, sa Pence.

Flere ISS-veteraner

De 18 astronautene er:

Joseph Acaba

Kayla Barron

Raja Chari

Matthew Dominick

Victor Glover

Warren Hoburg

Jonny Kim

Christina Koch

Kjell Lindgren

Nicole A Mann

Anne McClain

Jessica Meir

Jasmin Moghbeli

Kate Rubins

Frank Rubio

Scott Tingle

Jessica Watkins

Stephanie Wilson

Ni av astronautene har vært på oppdrag i verdensrommet tidligere.

Christina Koch og Jessica Meir gjennomførte den første romvandringen bestående utelukkende av kvinner i fjor. Begge er blant kandidatene til å reise til månen. Foto: Nasa / AP

Blant dem er Christina Koch, som har rekorden for lengste opphold i verdensrommet for en kvinne.

Nasa har også plukket ut veteranene Stephanie Wilson og Victor Glover, som har reist til Den internasjonale romstasjonen (ISS) flere ganger.

Glover og Kate Rubins befinner seg på ISS nå.

Åtte av astronautene kommer fra 2017-kullet, og flere av dem har aldri vært i verdensrommet.

Alle er amerikanske statsborgere, men ifølge Nasa kan det også bli aktuelt med flere internasjonale samarbeidspartnere.

Lander på sydpolen

Nasa-sjef Jim Bridenstine sier de ikke vil gi seg der.

Stephanie Wilson ble astronaut i 1996, og er den med lengst fartstid av de 18 som er plukket ut. Hun og Joseph Acaba har også flest romferder. Foto: Peter Cosgrove / AP

– Dette er den første besetningen av Artemis-astronauter. Jeg vil være tydelig: Det kommer til å bli flere, sier han.

Bridenstine har også tidligere sagt at neste gang mennesker setter sine bein på månen, er det for å bli. Nasa håper også det kan være et viktig steg på veien mot å sette mennesker på Mars i fremtiden.

Den nye måneraketten Space Launch System (SLS) er i sluttfasen av testingen, og skal sendes til Florida for en ubemannet oppskyting mot slutten av neste år.

Da har den med seg romkapselen Orion, og skal ta en tur rundt månen. Så er planen er å ta med fire astronauter i 2023, før den bemannede landingen skal skje året etter.

Astronautene vil lande på månens sydpol. Der regner man med å finne store mengder is i skyggelagte kratre.

Selve månelandingsfartøyet er ennå ikke bygget. Den vil trolig bli utviklet i samarbeid med et kommersielt selskap.

Nasa anslår at den vil koste 3,3 milliarder dollar.