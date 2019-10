Her er romdrakten Nasa skal bruke på månen

Det var midt på 1960-tallet at amerikanerne utviklet drakten som astronautene skulle ha på seg under Apollo-programmet. Den endte opp med å bli brukt av tolv astronauter som gikk på månens overflate.

Nå skal Nasa sende en ny gruppe til vår nabo i rommet, og romfartsorganisasjonen mener det er nødvendig å gi dem nytt utstyr.

Les mer: USA skal tilbake til månen

– La oss se på romdrakten for Artemis-generasjonen, sa Nasa-sjef Jim Bridenstine før romdrakt-ingeniør Kristine Davis kom inn på scenen. Artemis er navnet Nasa har gitt det nye måne-programmet.

SLIK SÅ DEN UT DA: Buzz Aldrin i apollo-drakten på månens overflate 21. juli 1969. Den beskyttet astronautene og ble beskrevet som behagelig nok, men den var vanskelig å bevege seg i. Foto: Nasa / Reuters

Vanskelig miljø

Å gå på månen gir noen klare utfordringer. Det opplagte er at det ikke er noen atmosfære der. Det betyr at drakten må være helt tett. Samtidig må astronauten kunne puste, så drakten er under trykk. Det gjør den stiv og vanskelig å bevege seg i.

Løsningen Nasa har falt ned på, er en rekke kulelagre som de forskjellige delene av drakten kan rotere rundt. Ingeniørbeslutningen ble raskt lagt merke til i sosial medier.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Det er brusboks-drakten, og jeg antar at metallet i midten er åpningsringen, står det i en melding fra kontoen @AwesomeAstroPod.

– Den nye drakten er.... Vel, noe, skriver kontoen @jccwrt.

– Hvorfor ser drakten ut som den er russisk, er et spørsmål som går igjen i sosiale medier. Fargevalget gir mange assosiasjoner til det russiske flagget.

– Uff, da. Apollo-draktene så bedre ut. Denne er forferdelig, skriver kontoen @StealthBlue

Skal passe alle

At det var en kvinnelig ingeniør som viste fram den nye drakten, er neppe en tilfeldighet. Det er vedtatt at den første nye ekspedisjonen til månen skal inkludere minst én kvinne.

– Dette er en drakt som passer alle, sa Bridenstine.

DE KULESTE: Draktene som de første amerikanske astronautene brukte så bra ut på bilder, men de var ikke noe mer enn sølvfargede trykkdrakter. På månen ville de ikke gi nok beskyttelse. Foto: Nasa

Det var en kommentar som blir tolket som lett selvironisk. Den første romvandringen som bare skulle gjennomføres av kvinner ble avlyst tidligere i år. Den offisielle grunnen var at én av de to kvinnene som skulle gjennomføre den ikke hadde en drakt som passet.

Denne «historiske» romvandringen er nå igjen aktuell, og skal skje enten 17. eller 18. oktober.

Kanskje 2024

Det er president Donald Trump som har ytret et ønske om at USA skal tilbake til månen i 2024.

Skjer det, og blir Trump gjenvalgt neste år, så vil han kunne smykke seg med en «seier» i rommet.

IKKE DEN ENESTE: Det utvikles flere nye romdrakter i USA for tiden. Dette er den astronautene som skal fly med romfartøyet Dragon fra SpaceX kommer til å bruke. Den er heller ikke ment for månens overflate. Foto: ROBYN BECK / AFP

Det som kreves for at planen skal bli til virkelighet, er først og fremst veldig mye penger som Nasa ennå ikke har fått. Det kreves også at ingenting går galt i årene som kommer slik at det blir utsettelser.

Nasa hadde egentlig en tentativ plan om å lande på månen i 2028 inntil de fikk nye ordre tidligere i år.