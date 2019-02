Nasa vil ha mennesker på månen innen ni år

Det har ikke vært mennesker på månen siden 1972, og i år er det 50 år siden det første mennesket satte sine bein der.

Etter flere år med budsjettkutt signerte president Donald Trump i fjor et nytt direktiv med klar beskjed om at Nasa skal konsentrere seg om månen.

Nå er planene fremskyndet, melder AFP.

Romfartsorganisasjonen har pekt ut 2028 som året der mennesker igjen skal gå på månen, og nå ber de om hjelp fra private firmaer.

– Det er viktig at vi kommer oss tilbake til månen så fort som mulig. Når vi reiser til månen denne gangen, kommer vi faktisk til å bli der. Vi skal ikke legge igjen flagg og fotavtrykk, komme hjem og ikke dra tilbake på 50 år. Vi drar med landingsfartøy, roboter og mennesker, sier Nasa-sjef Jim Bridenstine.

Nasa har bedt private selskaper om å sende inn forslag til transport- og landingsfartøyer som kan gjenbrukes, og løsninger på hvordan de kan fylle drivstoff.

Nasa-sjef Jim Bridenstine. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Bygger romstasjon

Fristen er 25. mars, og Nasa regner med å plukke ut kandidatene i mai. I sommer skal det deles ut kontrakter på opptil 9 millioner dollar for videre undersøkelser.

– Dette kommer til å gå fort. Vi trenger de beste og smarteste fra dere i bransjen og fra det internasjonale samfunnet for å klare dette, sier William Gerstenmeier, som leder Nasas avdeling for menneskelig utforskning.

Målet er at måneferden skal bli bærekraftig, slik at det kan legges til rette for regelmessig trafikk til og fra månen.

For å få til det har Nasa planer om å bygge en romstasjon i bane rundt månen, der astronauter kan «mellomlande».

Egne transportfartøyer skal kunne frakte landingsfartøyene inn og ut av bane rundt månen og fylle drivstoff på romstasjonen, som får kallenavnet Gateway.

– Vi gjør dette på en måte vi aldri har gjort før, sier Bridenstine.

Nasa vil gjerne ha flere leverandører av månefartøyer, og viser til bruken av SpaceX og Northrop Grumman til å fly utstyr til Den internasjonale romstasjonen. SpaceX og Boeing har planer om å frakte astronauter til stasjonen i løpet av året, skriver Space.com.

Lockheed Martin publiserte en skisse av et mulig landingsfartøy i fjor høst. Foto: Ho / AFP

Elon Musk og SpaceX har jobbet lenge med å utvikle raketter som kan gjenbrukes. Her er en skisse av raketten BFR på månen. Foto: SpaceX / AP

Neste mål: Mars

Den første prøveturen skal etter planen skje i 2024 med et ubemannet landingsfartøy. Dette skal sendes av gårde ved hjelp av en kommersiell rakett, men vil ikke komme tilbake.

I 2026 skal Gateway være ferdig, og da skal astronauter sendes dit med et landingsfartøy. Det vil bli gjort et nytt, ubemannet landingsforsøk på månen, og fartøyet skal etter planen returnere til romstasjonen.

I 2028 skal fire astronauter sendes til Gateway sammen med forsyninger, utstyr og drivstoff. Så er håpet at man kan sende dem til månen i et landingsfartøy i god tid før 60-årsjubileet for den første månelandingen.

I mellomtiden skal det sendes opp minst tolv laster med forskningsutstyr som kan brukes på månen senere. Den første lasten kan bli sendt opp allerede neste år.

Dersom alt er vellykket, er neste mål allerede klart.

– Vi skal ta med oss så mye som mulig av dette videre og gjenskape det på Mars, sier Bridenstine.

Slik ser Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) for seg at en fremtidig månebase kan se ut. Foto: Bernard Foing / AFP