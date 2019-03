Framskynder planene om ny bemannet månelanding

Visepresident Mike Pence kunngjorde målsettingen i et møte med det nasjonale amerikanske romfartsrådet (NSC) i Huntsville tirsdag.

Så seint som i februar i år pekte Nasa ut 2028 som et realistisk tidspunkt å returnere til månen, men Pence er utålmodig og mener planene må fremskyndes fire år.

– Det er på tide å fordoble innsatsen. Det kan la seg gjøre, men kun hvis vi setter opp farten, sier Pence.

– Vi kan bedre. Det tok oss åtte år å reise til månen første gang vi forsøkte, og da hadde vi aldri vært der før. Det skal ikke ta 11 år før vi klarer det igjen, sier Pence.

Nytt romkappløp

Kina har den siste tiden trappet opp sin måneaktivitet.

I januar i år landet romsonden ChangE-4 på månens skyggeside. Allerede neste år planlegger kineserne å sende et nytt romfartøy til månen, og den mer langsiktige planen inkluderer å sende et bemannet fartøy og bygge en base nær månens sydpol.

Amerikanerne er så langt de eneste som har satt sine bein på månen, men det begynner å bli en stund siden sist. Eugene Cernan var den foreløpig siste i 1972.

Visepresidenten er klar på at en av astronautene denne gang vil være en kvinne.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– La meg være tydelig på at den første kvinne og den neste mannen på månen skal være amerikanske astronauter, fra amerikanske raketter, skutt opp på amerikansk jord, sier Pence.

Også USA ser for seg at neste månelanding skal skje ved sydpolen. Der finnes store mengder is som kan brukes til drikkevann og for å lage rakettdrivstoff.

Lovet før

Nasa-sjef Jim Bridenstine var raskt ute med å akseptere utfordringen og sier at de vil gjøre sitt ytterste for å nå den fremskyndede tidsfristen fra visepresidenten.

– Jeg vet at Nasa er klar for utfordringen med å returnere til månen, og denne gangen skal vi bli der, sier Bridenstine i en pressemelding.

For to uker siden opplyste Bridenstine at Nasa er to år unna å skyte opp neste generasjons romrakett og romkapsel. Det såkalte «Space Launch System» (SLS).

Romfergeprogrammet ble avviklet i 2011, og Nasa har vært åpne for å bruke kommersielle aktører som SpaceX for å kunne utforske verdensrommet ytterligere.

Etter flere år med budsjettkutt, signerte president Donald Trump i fjor et direktiv om at Nasa skal rette fokuset mot månen og ta den i bruk.

– Denne gangen skal vi ikke bare plante et flagg, og etterlate noen fotavtrykk, vi skal etablere et grunnlag for en eventuell ferd til Mars. Og kanskje, en dag til mange andre verdener, sa Trump.

To ganger tidligere har republikanske presidenter satt et slikt mål. Både far og sønn Bush ønsket å se amerikanske føtter på overflaten av månen. Begge ganger har planen falt i fisk på grunn av manglende budsjetter og gjennomføringsvilje.

– Ekstremt vanskelig

Det er Boeing som står for byggingen av Nasas kommende SLS-rakett, men Pence truer med at han vil se på alternativer dersom selskapet ikke bidrar til å overholde den nye tidsfristen.

– Hvis ikke våre nåværende leverandører klarer å møte kravet, vil vi finne andre som klarer det. Hvis kommersielle raketter er den eneste måten å få amerikanske astronauter til månen i løpet av fem år, så vil vi bruke kommersielle raketter, sier Pence.

De nye ambisiøse målene for måneretur blir møtt med avventende skepsis fra flere fagmiljøer.

Astronomiprofessor Scott Hubbard med 20 års fartstid fra Nasa-ledelsen, mener fem år er ekstremt kort tid. Han peker på at de økonomiske rammene var langt større under den kalde krigen da USA og Sovjetunionen kjempet om å være første nasjon på måneoverflaten.

Jonathan McDowell ved senteret for astrofysikk ved Harvard-universitetet sier han vil bli forbløffet om man lykkes med å nå månen på fem år: Spesielt med tanke på at landingsfartøyet ennå ikke er designet, bygd eller testet.

– Det er en ekstremt vanskelig utfordring å løse på fem år. Selv med budsjettbevilgninger, sier McDowell.