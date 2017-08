Otman Ezzemarani roper, og en stor gruppe mennesker gjentar etter ham:

«Vi er muslimer, ikke terrorister!»

«De er mordere, ikke muslimer!»

På skuldrene har han datteren Malak. Sammen med rundt 40 andre muslimer, har Ezzemarani møtt opp for å ta avstand fra terrorisme.

Sitter der alt startet

De starter med å sette seg ned på bakken på det stedet en varebil startet å kjøre ned La Rambla torsdag.

13 personer ble drept, over 100 skadet. Avisen El Pais skriver at en 22-år gammel mann fra Marokko er etterlyst av politiet. Han skal ha vært føreren av lastebilen.

ROPER: «Islam es paz», «Islam er fred», roper gruppen. Like bak dem er blomsterhavet for de rammede av terrorangrepet i Barcelona. Foto: Mari Reisjå / NRK

Selv flyttet Ezzemarani fra Marokko til Barcelona i 2002. Han synes det er forferdelig at flere terrorister i Europa de siste årene, har kommet fra hjemlandet hans.

– 17-åringer skal ikke bli hjernevasket

FAMILIE: Rita og Otman Ezzemarani med datteren Malek på La Rambla. Foto: Mari Reisjå / NRK

– Systemet må endres for at slikt ikke skjer. Vi må ha bedre integrering, slik at 17-åringer ikke blir hjernevasket til å gjøre terrorangrep, sier han.

En av angriperne som ble drept i Cambrils, var bare 17 år.

– Jeg er redd. Jeg kunne ha vært her med barnet mitt. Og jeg er redd det blir mer hat mot muslimer her nå, sier Ezzemarani.

Tungt bevæpnet politi til stede

Han forteller at demonstrasjonen ble til via sosiale medier. Like etter menneskene har samlet seg, kommer tungt bevæpnet politi.

– Vi er her for å skape en følelse av trygghet, sier en politimann til NRK.

VIL HA SPERRER: En politimann forteller til NRK at han håper det blir satt opp sperrer så biler ikke kan kjøre inn på La Rambla. Disse politimennene vil ikke ha ansiktene sine i media, på grunn av faren for personrettede angrep. Foto: Mari Reisjå / NRK

Dagen før brøt det ut panikk i gaten da politiet stormet mot opphøyet meller grupperinger fra ytre høyre og ytre venstre.

Ezzemarani forteller at han ble sjokkert over angrepet, selv om han har hørt om at det finnes IS-sympatisører og ekstremistiske muslimer i Spania.

– De eksisterer, men de er ikke en del av islam.

– Du må huske at det dør folk, også muslimer, akkurat nå. I Syria, i Irak. Dette er dagligdags for oss, men ingen snakker om angrepene der på denne måten.

SKILT: «Vi er alle Barcelona. Catalonia. Fred» Foto: Mari Reisjå / NRK

FULLT: Menneskene går tett i tett på La Rambla lørdag. Det er fortsatt fysisk mulig å kjøre ned gaten i et eventuelt nytt angrep, men mye politi vokter området. Foto: Mari Reisjå / NRK