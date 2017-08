Ikke overrasket over at 17-åring er mistenkt

En 17-åring er mistenkt for å være sjåføren som prøvde å drepe flest mulig med å kjøre på dem med en varebil i Barcelona. Så langt er det meldt om rundt 100 skadde og 14 døde.

Like lite som seniorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, er overrasket over at en 17-åring kan stå bak, er han overrasket over at dette angrepet skjedde.

Enklere virkemidler

– Disse angrepene er i tråd med hovedtendensen innenfor trusselbildet, nemlig en dreining mot angrep med enkle virkemidler som kjøretøy, kniv, øks og skytevåpen som er mye enklere enn bomber, sier Nesser til NRK.

Når det er virkemidler som hvem som helst kan få tak i, så er det vanskeligere å stoppe angrepet. Det er mye større risiko for å bli oppdaget dersom man prøver å skaffe til veie bombeingredienser, påpeker Nesser.

– Tragisk, men ventet

– Det er ingen nyhet at spanske myndigheter har vært forberedte på at noe kunne skje, sier Dr. Magnus Ranstorp, forskningsdirektør ved Svenska Forsvarshögskolan. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dr. Magnus Ranstorp, terrorforsker ved Svenske forsvarshøgskolan er heller ikke overrasket.

– Dette er tragisk, men ventet. Det er ingen nyhet at spanske myndigheter har vært forberedte på at noe kunne skje, og det har kommet trusler fra IS. Barcelona er en hub for et større nettverk som strekker seg fra Marokko gjennom Spania, opp til Frankrike og helt opp til Skandinavia.

LES OGSÅ: Barcelona er den spanske byen der flest militante islamister er arrestert

Ranstorp sier at det ikke er uventet at Barcelona var målet denne gangen. Det som han synes er interessant er at spanske myndigheter til nå har hatt ganske god kontroll på jihadister.

– Men her har spansk politi misset. Og det kommer det nok til å bli stilt spørsmål ved. Det var ikke noen betonghindre mot å kjøre inn i gågaten. Dette var altfor lett å gjennomføre mener Ranstorp.

Begge forskerne mener de som stod bak gårsdagens angrep, må ha vært del av en relativt stor celle.

– Ja, mye ved dette angrepet tyder på at det er godt planlagt. Selv angrep med enkle virkemidler krever forberedelser. Her har det vært en større gruppe som må koordinere handlinger, og gjør dette til en nokså avansert operasjon, mener Petter Nesser.

Lang historie med jihadistisk aktivitet

Spania ble utsatt for det største jihadistiske terrorangrepet i Europa i 2004 da 191 mennesker ble drept i et bombeangrep mot Madrids sentralstasjon. Det var et Al Qaida nettverk som stod bak.

Spania ble utsatt for det største jihadistiske terrorangrepet i Europa i 2004 da 191 mennesker ble drept i et bombeangrep mot Madrids sentralstasjon. Foto: PAUL WHITE / AP

Spanske myndigheter har siden rullet opp en rekke sammensvergelser og forsøk. Om lag 200 aktive jihadister er allerede dømt for ulike typer terrorangrep, først og fremst i Barcelona og Madrid.

– Spania har en lang historie med jihadistisk aktivitet. Helt fra 1990 tallet har jihadister hatt støttenettverk i Spania, som har hatt fokus på finansiering. Blant annet finansierte de deler av angrepet 11. september i USA, sier Nesser.