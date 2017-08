Panikk på La Rambla: Folk trodde det var et nytt angrep

De ansatte på Starbucks roper mot de få nysgjerrige at de skal komme seg bort fra vinduet.

– Stay safe! Sier en ansatt i grønt forkle.

Dette gjorde de også torsdag. Da panikken brøt ut på La Rambla fredag, var det heldigvis ikke et nytt terrorangrep.

Panikk

Panikken brøt ut da et titalls politifolk kledd opp med hjelmer, maskinpistoler og verneutstyr plutselig løp i formasjon opp La Rambla.



Gaten hvor 14 mennesker ble drept og over 100 skadet i et terrorangrep torsdag, har startet å fylle seg opp med turister igjen fredag kveld. Men stemningen er spent.

Falsk alarm

Noen minutter etter NRKs team nærmest ble dratt med folkemengden inn på Starbucks, tar de ansatte opp porten igjen.



De som jobber der får ikke lov til å bli intervjuet, men en av dem sier oppgitt:



– Jeg ble nesten truffet i går. Nå går det nesten på autopilot.



Han var med på å dra folk inn i sikkerhet. Men han var også med på å lukke porten, selv om mange flere ville inn.

Han forteller at det er vanskeligst at de ikke kan slippe inn alle.

– Vi må lukke igjen porten.

Dagen før måtte de ansatte se folk bli påkjørt rett utenfor vinduet.

Demonstrasjoner

Grunnen til at politiet rykket, var ikke et nytt angrep.

Høyreekstremister har barket sammen med ytre venstre på La Rambla fredag kveld.

Politiet har derfor igjen sperret gågaten for biler, etter at den ble åpnet tidligere fredag.