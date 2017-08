Terrorsjåfør kan fortsatt være på frifot

Fredag ble 17 år gamle Moussa Oukabir utpekt som sjåfør av varebilen, og ifølge spanske medier var han fortsatt på flukt.

Natt til lørdag bekreftet imidlertid politiet at 17-åringen var en av fem menn som ble skutt og drept av politiet i en skuddveksling i byen Cambrils samme kveld som angrepet i Barcelona.

Politisjef Josep Trapero opplyste fredag kveld at det virker mindre sannsynlig at Oukabir var sjåføren.

Younes Abouyaaqoub (22) regnes nå som hovedmistenkt etter terroranrepet i Barcelona. Foto: - / AFP

Ifølge storavisen El Pais er det nå 22 år gamle Younes Abouyaaqoub som regnes som hovedmistenkt.

22-åringen bor i byen Ripoll, der tre personer ble pågrepet fredag. Det er fortsatt uvisst hvor han befinner seg.

Han var en av fire personer som ble etterlyst samme dag. De tre andre var Oukabir, Said Aallaa og Mohamed Hychami, som alle ble drept i Cambrils.

– Planla større angrep

Totalt mistenker politiet at tolv personer var involvert i angrepene i Barcelona og Cambrils. Fem dem ble drept i Cambrils, mens fire er pågrepet.

Trapero sier til spanske medier at de også jobber med å kartlegge og bryte opp en terroristcelle som ble dannet på kort tid av en gruppe unge menn med marokkansk opphav.

Politiet mener de planla et større og mer omfattende angrep, og at de var i ferd med å bygge en bombe. Det skal ha gått galt i en eksplosjon i et hus i Alcanar natt til torsdag, der to personer omkom.

14 personer er nå bekreftet drept i angrepet etter at en såret kvinne døde på sykehus fredag. Over 120 personer er såret, og tilstanden er kritisk for 17 av dem.

Ofrene kommer fra minst 34 forskjellige land. Tre tyskere, to italienere og en belgier er foreløpig bekreftet drept.

IS hevder de står bak angrepet, men det er ikke kjent om gjerningsmennene hadde en direkte tilknytning til gruppen.