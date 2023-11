Mottok datterens dødsbudskap – nå er de gjenforent

Det er tidlig lørdag morgen. Datoen er 7. oktober.

8 år gamle Emily Tony Korenberg Hand overnatter hos en venninne i den israelske kibbutzen Be'eri nær grensen til Gazastripen.

Plutselig blir nattens stillhet erstattet med lyden av flyalarmer og raketter.

Til sammen skyter Hamas 5000 raketter fra Gazastripen og inn i Israel denne dagen.

Samtidig som rakettene regner over Be'eri, trenger Hamas seg inn i kibbutzen. De dreper over hundre innbyggere og tar flere gisler.

Emily er en av disse. Kun iført pyjamas blir hun tatt til fange av Hamas og transportert videre til Gaza.

I Be'eri kibbutzen er ødeleggelsene store og oppryddingen langt fra ferdig. Angrepet har satt varige spor i det lille samfunnet like ved grensen til Gaza. Foto: Baz Ratner / AP

Dødsbudskapet

Rundt 1200 mennesker ble drept og over 5000 såret i angrepet på Israel 7. oktober. De fleste sivile. Krigen mellom Hamas og Israel blir et faktum.

Etter angrepet er Emily sporløst forsvunnet. Irsk-israelske Thomas Hand frykter det verste og ønsker svar på hva som har skjedd med datteren.

Få dager senere blir Emily rapportert død.

Thomas Hand tar til tårene når han snakker om datteren Emily Hand som har vært savnet siden angrepet på Israel 7. oktober. Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

Sorgprosessen starter umiddelbart. Men til tross for den nedslående beskjeden, puster Thomas lettet ut.

– Det kom uoffisielle meldinger om at hun ble funnet død i kibbutzen. Det er bedre at hun er død, enn at hun holdes fanget og muligens tortureres av Hamas, tenker barnefaren i sitt stille sinn.

Etter som dagene går, begynner Thomas å planlegge begravelsen til datteren. Hun skal gravlegges ved siden av sin mor som døde av kreft noen år tilbake.

Vendepunktet

31. oktober kommer kontrabeskjeden.

Det finnes verken fingeravtrykk, DNA eller røntgensvar som viser at Emily er blant ofrene etter angrepet. Det israelske militæret presenterer en ny teori; Emily er i live og holdes fanget av Hamas på Gazastripen.

Informasjonen blir senere bekreftet.

Thomas Hand holder fast ved de gode minnene han og datteren Emily har sammen. Nå skal han gjøre alt i sin makt for å få henne trygt hjem fra Hamas-fangenskap. Foto: AMIR COHEN / Reuters

Et håp blir tent. Nå skal Thomas gjøre alt i hans makt for å få datteren trygt hjem.

– Jeg trodde hun var død. Nå som vi vet at hun er i live, ber jeg om å få henne tilbake. Vi skal få henne hjem. Det er mitt hovedmål. Min grunn til å stå opp om morgenen. For tro meg, jeg vil bare ligge i sengen og lide en stille død. Sove og glemme alt, forteller han.

Thomas Hand ber om løslatelse av Hamas-gislene under en demonstrasjon utenfor Downing Street 19. november. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Ut i verden

Den irsk-israelske familien tar kontakt med den irske regjeringen for ytterligere hjelp. Utenriksdepartementet i landet kommer på banen like etter.

– Emily Hand er irsk statsborger og innehaver av irsk pass. Vi vil gjøre alt vi kan for å finne ut hvor hun befinner seg. Forhåpentligvis er hun i live og har det bra, sier statsminister Leo Varadkar.

Thomas Hand får støtte fra andre familier i samme situasjon under en pressekonferanse i London 20. november. Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

Videre taler Thomas på en pressekonferanse ved den israelske ambassaden i London.

– Tenk deg at familien din blir røsket fra deg. Borte vekk. Du aner ikke hvor de er eller hvilke lidelser de gjennomgår. Det er et mareritt, forteller han fra talerstolen.

Han fortsetter:

– Jeg vet ikke hvilken tilstand hun er i, men hun kommer nok til å være ødelagt, både fysisk og mentalt. Og det kommer til å ta lang tid å fikse, stotrer han med tårevåte øyne.

Gjenforeningen

Qatar, Egypt og USA jobber hardt i kulissene og fredag 24. november blir våpenhvilen mellom Hamas og Israel et faktum.

I tillegg til at alle krigshandlinger blir stanset over en periode på fire dager, skal også 50 gisler løslates fra Gaza. Hovedsakelig kvinner og barn.

Samme helg blir Thomas' bønner hørt og den store dagen har endelig kommet.

Etter 50 dager i Hamas-fangenskap skal Emily gjenforenes med pappa Thomas på sykehuset Safra Tel Hashomer i Israel.

Etter 50 dager i Hamas-fangenskap er irsk-israelske Emily Hand endelig tilbake i armene til pappa Thomas Hand. Foto: AP

9-åringen løper det hun orker og hopper i armene på den overlykkelige faren. Endelig er de samlet igjen.

Til tross for at datteren har gått ned i vekt, er tilstanden hennes ifølge faren «bedre enn forventet».

Bursdagsfest

Nå prøver den lille familien å se framover.

Emily fylte ni år den 17. november. Dagen ble tilbrakt i Hamas-fangenskap. Nå lover far den største bursdagsfesten «verden noensinne har sett».

– Hun elsker Beyoncé. Jeg skal sørge for billetter til neste konsert. Og jeg skal ta henne med til Disney World. Bruke hver eneste krone på å gi henne gode opplevelser for å gjøre opp for alt hun har mistet. Jeg skal gi henne verden, sier Hand.

Den siste tiden har vært vanskelig for Thomas Hand som først trodde datteren ble drept i det blodige angrepet mot Israel 7. oktober, men senere fikk vite at hun ble holdt til fange av Hamas. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

I fangenskap

Fremdeles skal i underkant av 200 personer være fanget av Hamas på Gazastripen.

Flesteparten av de løslatte er i god behold og med relativt god helse, ifølge israelsk helsepersonell.

Likevel forteller flere gisler til ulike medier om traumatiserende uker i tunnelsystemer med mangel på dagslys, lite mat og en konstant redsel for bombardement.