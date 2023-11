Avtalen innebærer fire dager midlertidig våpenhvile mens gisler løslates, ifølge en uttalelse fra statsministerens kontor. Også Hamas bekrefter avtalen, melder Reuters.

Israel har dessuten gått med på å utvide våpenhvilen med én dag for hvert tiende gissel som løslates, skriver AP.

Mens avisa Haaretz skriver at det er en fem dagers våpenhvile.

USA har vært sentral i arbeidet med å få i stand avtalen sammen med Qatar.

Og ifølge en amerikansk talsperson skal tre amerikanske gisler, deriblant en jente som snart blir fire år, bli løslatt, ifølge Reuters. Foreldrene til jenta ble drept 7. oktober. Løslatelsene kan starte 24 timer etter at avtalen ble annonsert.

Punktene i avtalen

Avtalen skal være på seks sider og inneholde en rekke punkter:

Hamas skal løslate 50 kvinner og barn som holdes som gisler på Gazastripen.

Israel skal løslate 150 og 300 palestinere fra israelske fengsler, også det i hovedsak kvinner og barn.

Løslatelsene av gislene skal skje puljevis i løpet av fire dager. Det betinger stans i de israelske luftangrepene og stans i kamphandlingene på bakken mellom israelske soldater og Hamas-soldater. Det inngås derfor en midlertidig våpenhvile.

300 vogntog med nødhjelp får komme inn på Gazastripen hver dag de fem dagene våpenhvilen varer. Dette inkluderer også drivstoff, som gjør at sykehus og andre nødvendige funksjoner kan få strøm fra generatorer.

Til sammen holdes minst 237 sivile og soldater fanget av militante palestinere på Gazastripen etter at Hamas-soldater angrep det sørlige Israel 7. oktober.

Hvor mange som er i live er det ingen som har oversikt over. Noen er bekreftet døde. Fire kvinner pluss en soldat er satt fri av humanitære årsaker.

Ifølge Israels statsminister Benjamin Netanyahu hjalp USAs president Joe Biden til på slutten med å få forbedret avtalen, slik at den inkluderer løslatelsen av flere gisler.

I tillegg til gislene som Hamas selv holder, er rundt 40 fanget av andre grupperinger. Islamsk hellig krig opplyser tirsdag kveld på meldingstjenesten Telegram at et kvinnelige gissel de har holdt, nå er død.

De hevder at de har tilbudt seg å løslate kvinnen på grunn av humanitære grunner, men at Israel frem til nå har nektet å gå med på en avtale. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Uansett er håpet er at den inngåtte skal bane veien for nye forhandlinger og nye løslatelser.

I Israel var ulike regjeringsorganer kalt sammen tirsdag kveld: Det israelske krigskabinettet møttes klokken 18, sikkerhetskabinettet klokken 19 og hele regjeringen klokken 20 lokal tid i kveld for å godkjenne en avtale. Rett før klokka 02 norsk tid onsdag kom meldingen om at regjeringen har godkjent en avtale.

Våpenhvile og fred – for begge

På Gazastripen har håpet om en våpenhvile vært intenst.

– Krigen har virkelig slitt oss ut. Hver dag håper vi å våkne til nyheten om en våpenhvile, sier Hatem Alosli til en lokal fotograf som NRK samarbeider med på Gazastripen.

Hatem Alosli håper på at det snart blir slutt på bombing og ødeleggelser. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

– Vi klarer ikke flere sjokk, ikke flere nedturer, ikke flere meldinger om at vi har mistet noen, ikke mer ødeleggelse, sier Hatem Alosli.

Han er ikke alene om å ønske seg en slutt på krigen.

– Vi vil ha våpenhvile. Både for oss og for jødene, sier Mohammed Breg.

– Du se hvordan situasjonen er, sier han og peker rundt.

Mohammed Breg ber om våpenhvile, både for palestinere og jøder. Foto: Jebril Abu Kmeil / NRK

– Vi ønsker å ta oss en dusj som andre, nå får vi tilgang til vann hver andre uke. Vi har ikke strøm. Vi ønsker å sove, men får ikke sove. Vi ønsker å spise, men det finnes ikke mat. Det er ikke noe drikke, sier Breg.

– Vi ønsker bare å leve.

Familiene til de israelske gislene som holdes på Gazastripen har dekket et stort bord på Museumsplassen i Tel Aviv, i påvente av at gislene skal komme hjem. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Netanyahu under press

I Israel har regjeringen og statsminister Benjamin Netanyahu vært under sterkt press for å få løslatt de israelske og utenlandske gislene som holdes fanget på Gazastripen.

Mange av gislenes familier mener regjeringen har prioritert hevn mot Hamas foran gislenes skjebner.

Netanyahu har svart at makt er det eneste språket som Hamas forstår, og har frem til i dag fastholdt at det ikke blir noen våpenhvile før alle gislene er løslatt.

– Vi håper gislene kommer hjem så snart som mulig, sier den unge kvinnen Rotem Akav til NRK på det som er omdøpt til Gisselplassen i Tel Aviv.

Håper gislene nå får komme hjem Du trenger javascript for å se video.

Området domineres av plakater av de 237 som er tatt til fange. Hennes fetter Omer Wenkert er en av dem. Han var på musikkfestivalen som Hamas-krigerne stormet 7. oktober.

Fetteren vil neppe være blant de første som slippes fri, gitt at kvinner og barn skal først ut.

– Vi er selvsagt glade for det. Men vi håper det blir flere fangeutvekslinger og at resten av gislene også kommer ut. Flere av dem er syke og trenger medisiner, Omer er blant dem og vi håper så sterkt at han snart slippes fri, sier Rothem.

Hun sier familie og venner holder sammen og prøver å holde seg sterke.