Det er lederen for hviterussere som har søkt tilflukt i nabolandet Ukraina, som var savnet, og som nå er funnet død, ifølge AFP.

Vitaly Shishov var ute på joggetur mandag da han forsvant. Politiet i Ukraina sier at det var samboeren som meldte ham savnet.

– Samboeren sier han ikke kom tilbake etter en joggetur her i Kiev. Vi har startet gransking, sier politiets talsperson til The Guardian.

Venner av Shishov sier at for kort tid siden var det «fremmede» som fulgte etter ham.

Funnet død

Tirsdag morgen melder nyhetsbyrået Reuters at en aktivist er funnet død i en park i Kiev, og siterer en uttalelse fra ukrainsk politi.

Nyhetsbyrået AFP skriver at det er den savnede som er funnet død, hengt i en park.

– Den hviterussiske statsborgeren Vitaly Shishov som har vært savnet siden i går, er funnet død, hengt i en park i Kiev ikke langt fra der han bodde, melder politiet ifølge AFP.

Mannen er leder for menneskerettsorganisasjonen Vyasna sin avdeling i Ukraina. Vyasna er kjent for å ta seg av personer fra opposisjonen i Hviterussland som har måttet søke tilflukt i nabolandene.

Land som Ukraina, Polen og Litauen er blitt en form for trygge havner for personer som ikke føler seg trygge i hjemlandet fordi de aktivt støtter opposisjonen.

Øverste leder for Vyasna sitt arbeid i Hviterussland og i nabolandene, er den profilerte Ales Beliatsky. Han er flere ganger blitt nominert som en av kandidatene til Nobels fredspris.

Lederen for menneskerettsorganisasjonen Yyasna, Ales Beliatsky. Foto: Viktor Drachev / AFP

Menneskerettsaktivistens forsvinning skjer bare ett døgn etter at OL-sprinteren Krystsina Tsimanouskaya fikk asyl i Polen.

OL-utøver advart

The Guardian skriver at friidrettsutøveren ble advart av foreldrene sine i Hviterussland om ikke å vende hjem.

– Det er noe ille som skjer her. Ikke kom hjem til Hviterussland, skal foreldrene ha sagt ifølge Dmitry Navosha, medlem i Belarusian Solidarity Foundation.

Fredag 30. juli løp Krystsina Tsimanouskaya 100 meter i OL for Ukraina. Nå er hun i Polen der hun har fått asyl. Foto: Martin Meissner / AP

Ektemannen til OL-sprinteren har forlatt Hviterussland og befinner seg i Ukraina ifølge flere internasjonale medier inkludert The Guardian.

Siden protestene mot Hviterusslands autoritære president Alexander Lukashenko økte i omfang i august i fjor, er idrettsutøvere presset til å velge side.

Presset til å velge side

De må signere på et dokument om at de støtter presidenten eller om de er motstandere av ham, skriver The Guardian.

OL-sprinteren Krystsina Tsimanouskaya skal ha nektet å skrive under på begge valgene.

– Vi er normale idrettspersoner. Vi er bare engasjert i idrett og vi er ikke interessert i opposisjonsbevegelsen, sier Zdanevich til Sky News.

Mandag fortalte Tsimanovskaja til radiokanalen European Radio for Belarus (ERB) at hun var redd for å returnere til hjemlandet.

OL-sprinteren Krystsina Tsimanouskaya ble advart om å reise hjem til Hviterussland. Bildet er fra flyplassen i Tokyo 1. august da hun nektet å gå om bord i et fly til Minsk i Hviterussland. Foto: Issei Kato / Reuters

Ifølge løperen har beskjeden om å fjerne henne fra konkurransene kommet fra øverste politiske hold.

– Jeg er ikke redd for å bli sparket ut av landslaget, jeg er redd for at jeg kan bli fengslet hjemme i Hviterussland. Delegatene her forteller at ordren om å bli kvitt meg kom fra øverste hold, sa Tsimanovskaja.

Mandag ettermiddag bekreftet en polsk tjenestemann at hun får asyl i Polen.

– Polen er klare til å hjelpe Krystsina Tsimanouskaja. Hun er tilbudt humanitært visum og får muligheten til å fortsette idrettskarrieren i Polen om hun ønsker det, sa Polens utenriksminister Marcin Przydacz.

Alexander Lukashenko er Hviterusslands president. Foto: Maxim Guchek / AP

President Alexander Lukashenko blir kalt Europas siste diktator og er kjent for å slå hardt ned på all opposisjon.

I mai ble hans handlinger fordømt av ledere i en rekke land. Lukashenko sendte jagerfly for å presse et rutefly fra Ryanair til å lande i Minsk for å kunne arrestere en opposisjonell som var om bord.