Det har snart gått ett år siden 16. august 2020. For tobarnsfaren Vladislav Novozjilov i Minsk ble denne dagen starten på et mareritt. Et mareritt han ikke veit hvordan han skal våkne opp ifra. Setningen han la igjen i et kommentarfelt på nettet, har fått store følger for 48-åringen.

I august i fjor var Vladislav én av mange tusen hviterussere som demonstrerte. De mente at presidenten gjennom 26 år, Aleksandr Lukasjenko, hadde juksa til seg seieren. Dag etter dag gikk han ut i gatene.

Tusenvis av demonstranter fylte gatene i hovedstaden Minsk i august i fjor. De protesterte mot valgresultatet og mente det var forfalsket. Foto: AP

Han var sint og frustrert. En kveld tok han fram mobilen. På YouTube kom han over en video der guvernøren i hjemfylket hans svarte på spørsmål fra innbyggerne. Novozjilov var ikke imponert. Han skreiv at guvernøren var et dumt villsvin. En liten setning bestående av fem ord. Så glemte han kommentaren.

Men i april, hele åtte måneder seinere, banket etterforskere på døra. De ville vite om det var Novozjilov som hadde lagt igjen kommentaren. Telefonen hans ble beslaglagt.

Etterpå har det gått fort.

Han ble tiltalt for å fornærme en representant for myndighetene. I juni måtte han møte i retten. Novozjilov kunne bli dømt til tre år i fengsel eller like mange år i arbeidsleir.

Aleksandr Lukasjenko har sittet som president i Hviterussland i 27 år. Opposisjonen mener han vant valget i fjor på uærlig vis. Foto: Sergei Shelega / AP

Fengsles for røde og hvite klær

Det er lenge siden det har vært store demonstrasjoner i Hviterussland.

I dag er det farlig å protestere mot regimet, sier Valiantsin Stefanovitsj. Han jobber i den lokale menneskerettighetsorganisasjonen Viasna.

Under demonstrasjonene i fjor ble fargene rød og hvit fra det tidligere hviterussiske flagget, et symbol på opposisjonen.

Kvinner i Minsk viser sin solidaritet med folk som er fengslet. Å kle seg i rødt og hvitt, som er opposisjonens farger, kan i dag føre til bøter og fengsel. Foto: Stringer / AFP

Nå kan fargekombinasjonen gi folk fengsel eller bot.

– Hvis du henger opp flagget i vinduet ditt, eller bare går i røde og hvite klær, kan du bli arrestert. Myndighetene angriper alle uavhengige deler av samfunnet, sier Stefanovitsj.

Det uavhengige nyhetskanalen Nexta fortalte tidligere i vår om flere hviterussere som hadde blitt straffet for å ha fremmet røde og hvite symboler. Her er noen eksempler:

En kvinne fikk 7800 kroner i bot for å ha gått med hvite sokker med røde striper i hovedstaden Minsk.

Et rødt- og hvitrutete teppe til tørk på balkongen, førte til en bot på nesten 2000 kroner.

En mor måtte ut med nesten 3000 kroner fordi hun troppet opp på jobben til datteren sin med en bukett for å gratulere henne med dagen. Blomstene var røde og hvite.

I mai registrerte Viasna over 300 straffesaker med fargekombinasjonen rød og hvit.

Mer enn 30 000 mennesker er pågrepet siden opptakten til fjorårets presidentvalg og fram til i dag, anslår Stefanovitsj.

Én av dem er altså Vladislav Novozjilov.

Menneskerettigheter i Hviterussland Ekspandér faktaboks Den Norske Helsingforskomité (NHC) følger med på situasjonen for menneskerettighetene i Hviterussland. Siden før valget i fjor er seks personer drept, over 33 000 mennesker er blitt arrestert. Hundrevis har blitt torturert i politiets og sikkerhetstjenestens fengsler. Man antar at 14 000 er blitt drevet ut av landet, ifølge NHC. – Siden mai 2020 har regimet gjennomført en voldskampanje mot sivilbefolkningen i et forsøk på å beholde makten for enhver pris, sier Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær. Ifølge NHC har «ofrene for regimets grusomheter ingen støtte fra rettssystemet, som er styrt av regimet. » I mai ba NHC Den internasjonale straffedomstolen (ICC) om å etterforske forbrytelser mot menneskeheten i landet.

Ble smitta av korona

Til vanlig jobber Novozjilov i et selskap som utvikler dataspill. I tillegg er han vokalist i et rockeband. Men denne hverdagen er borte.

Kommentaren på nettet var ikke første gangen han ble pågrepet det siste året.

I september satt han åtte dager i fengsel fordi han hadde vært med på å arrangere en utekonsert. Bak murene ble han smitta av korona og lå en måned på sjukehus. Han har fortsatt problemer med å gå.

Vladislav Novozjilov er vokalist i det hviterussiske rockebandet Gods Tower, men det er lenge siden han har stått på scenen. Det siste året har livet blitt snudd på hodet for tobarnsfaren. Foto: privat

Ba om tilgivelse

I retten ba Novozjilov om unnskyldning til guvernøren. Han sa at han ikke hadde ment å fornærme.

Han ba også dommeren om å ta hensyn til at familien er avhengig av hans inntekt. En straff som innebar at han ikke kunne fortsette å jobbe, ville være katastrofalt.

Ifølge lokale medier som dekket saka, var ikke guvernøren til stede i retten. Han var for opptatt med jobb.

Men tobarnsfaren ble ikke hørt.

Kommentaren på nettet ga han strengeste straff: tre år i arbeidsleir.

Straffen innebærer tvangsarbeid. Han må stå opp og legge seg til bestemte tider, han får ikke forlate leiren og må betale for all maten selv. Hvis han oppfører seg bra, kan han bli overført til husarrest.

Koronasjukdommen har gjort at han er redd for at helsa ikke kommer til å holde.

Hvordan familien skal klare seg uten hans inntekt, veit han ikke.

Hva tenker Vladislav Novozjilov om tida som kommer? Har han noe håp?

– Håp er et rart ord. Ingenting ser ut til å endre seg. Vesten gir oss moralsk støtte, men det er ikke nok. Putin støtter Lukasjenko. Jeg må satse på at det skjer et under.