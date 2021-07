Viktor Babariko (57) var den tøffeste utfordreren til president Aleksandr Lukasjenko foran valget i august i fjor. Uavhengige meningsmålinger tydet på at han hadde betydelig større sjanser enn den sittende presidenten. Den 18. juni i fjor ble han pågrepet.

Dommen i Hviterusslands høyesterett fastslår at Babariko skal sone straffen i en fangeleir med strengere regime enn det som er vanlig. Det melder BBCs russiskspråklige utgave.

– Babariko dømmes til 14 år i fengsel og en bot på 145 000 hviterussiske rubler (om lag 630 000 norske kroner), sa dommer Igor Ljubovitskij da han leste opp dommen.

Avviser anklagene

Opposisjonspolitikeren er dømt for å ha tatt imot bestikkelser og for å ha drevet hvitvasking av penger.

BENEKTER: Opposisjonspolitiker Viktor Babariko avviser alle anklager fra president Lukasjenkos regime. Foto: RAMIL NASIBULIN/BELTA / Reuters

Babariko avviser anklagene. Hans medarbeidere sier at de er politisk motivert.

– Jeg kan ikke tilstå forbrytelser som jeg ikke har begått, sa opposisjonspolitikeren tidligere i rettssaken.

Han kunngjorde sitt kandidatur i mai 2020, men rakk ikke å drive valgkamp særlig lenge før han ble arrestert.

Saken mot Babariko gikk rett til høyesterett, noe som er uvanlig. Men det betyr ifølge opposisjonspolitikerens advokat at dommen ikke kan ankes i Hviterussland.

Advokaten vil ta den videre i internasjonale organer.

Opposisjonslederens reaksjon

Svetlana Tikhanovskaja stilte i presidentvalget da hennes mann ble arrestert.

Men like etter at Lukasjenko hevdet at han vant valget med 80 prosent av stemmene, flyktet Tikhanovskaja til nabolandet Litauen.

KRITISERER DOM: Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja under en demonstrasjon til støtte for sin fengslede mann Sergej. Foto: Janis Laizans / Reuters

Nå reagerer opposisjonslederen slik på Babarikos straff:

– Dette er en sinnssyk straff for en som gikk inn i politikken og som ble en av lederne som vekket opp landet fra en lang søvn, sier Tikhanovskaja i dag ifølge Reuters.

Hun understreker at det hviterussiske regimet gjør alt for å drepe alt som minner om håp og tro. Men hun peker på at det viktigste for Babariko og for tusenvis av andre som er uskyldig fengslet, er håpet som hviterusserne har i sine hjerter.

Internasjonale reaksjoner

Den amerikanske ambassaden i Minsk er også kritisk til dommen.

«Det grusomme bedrageriet i det hviterussiske rettssystemet vises fram i dag... det viser at Lukasjenkos regime vil gjøre alt for å beholde makten», heter det i en uttalelse fra ambassaden.

Fra amerikansk side blir det også antydet at det kan bli aktuelt å innføre nye straffetiltak mot Hviterussland.

INGEN KOMPROMISS: Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko fortsetter å slå knallhardt ned på den hviterussiske opposisjonen. Foto: Sergei Shelega / AP

FNs spesialrapportør for Hviterussland, Anaïs Marin, krever at 530 fengslede mennesker i landet må settes fri umiddelbart.

Hun understreker at mer enn 35 000 personer har blitt fengslet i forbindelse med protester det siste året. Frykt for undertrykkelse har ført til at titusenvis av hviterussere har flyktet til utlandet.

Andre har tilstått

Viktor Babariko var styreleder i Belgazprombank i 20 år. Banken er et datterselskap av Russlands tredje største bank, Gazprombank.

Sju andre ble tiltalt i samme sak som Babariko. Flere av dem er ledere i den samme banken. De erklærte seg alle skyldige og ble dømt til mellom tre og seks år i fengsel.

President Lukasjenko møter regelmessig sin russiske kollega Vladimir Putin. Han lover både økonomisk, politisk og militær støtte til Hviterussland.

De siste månedene har Lukasjenko gjentatte ganger hevdet at vestlig etterretning står bak forsøk på å organisere attentater eller statskupp mot den hviterussiske ledelsen.