Tvangssendes hjem fra OL etter regimekritikk - ber IOC om hjelp

Krystsina Tsimanovskaja var påmeldt til kvinnenes 200 meter på mandag. Det var før hun postet en video i sosiale medier hvor hun klaget over at hun var blitt påmeldt på kort varsel.

Da ble Tsimanovskaja bedt om å pakke og ført til flyplassen for å sendes hjem av den hviterussiske olympiske komité.

Den hviterussiske løperen tok på nytt bruk av sosiale medier. På appen Telegram kom hun med en appell til den internasjonale olympiske komité om å bryte inn.

– De forsøker å få meg ut av landet uten min tillatelse. Jeg ber dere i IOC om å involvere dere, sier hun i den korte videoen.

Den hviterussiske 24-åringen har oppholdt seg på Haneda-flyplassen sammen med japansk politi mesteparten av dagen, men har nå blitt flyttet til hemmelig sted, ifølge den japanske avisa Hochi. Den hviterussiske journalisten Tadeusz Giczan forteller at friidrettsutøveren ønsker å søke asyl i Østerrike.

Tsimanouskaya ble fulgt tett av japansk politi på flyplassen Haneda i Tokyo. Foto: Issei Kato / Reuters

Fikk kritikk

I en kort pressemelding sier IOC at de har sett medierapporter om sprinteren, og har bedt den hviterussiske nasjonale komité om en oppklaring omkring situasjonen, skriver BBC.

Under president Aleksandr Lukasjenko har Hviterussland blitt et strengt regime og Europas siste diktatur.

Tidligere hadde Tsimanovskaja lagt ut en annen video hvor hun var kritisk til at hun ble satt inn på nasjonens 400 meter-stafettlag på kort varsel av landets representanter, etter at noen lagkamerater ikke fikk lov til å konkurrere.

Tsimanouskaya løp for Hviterussland på 4x400 meter stafett og skulle løpt 200 meter i OL. Foto: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Videoen fikk sterk kritikk av statlig media, og hun ble anklaget for å mangle lagånd av statskanalen ONT.

Tidligere på dagen fortalte Tsimanovskaja til radiokanalen European Radio for Belarus (ERB) at hun var redd for å returnere til hjemlandet. Ifølge løperen har beskjeden om å fjerne henne fra konkurransene kommet fra øverste politiske hold.

– Jeg er ikke redd for å bli sparket ut av landslaget, jeg er redd for at jeg kan bli fengslet hjemme i Hviterussland. Delegatene her forteller at ordren om å bli kvitt meg kom fra øverste hold, sier Tsimanovskaja til Tribuna.com.

I et 20 minutter langt lydklipp som har blitt lekket, skal hovedtreneren til den hviterussiske friidrettstroppen ha sagt til henne at hun mest sannsynlig ville tatt selvmord om hun ikke returnerte til Hviterussland.

Bedt om å pakke

På søndag skal flere av hennes trenere og støtteapparat ha kommet til hotellrommet hennes og bedt henne pakke og fly hjem. Hun ble booket på et fly fra Tokyo til Istanbul.

Tsimanovskaja blir eskortert av japansk politi. Foto: Issei Kato / Reuters

Sprinteren har fortalt Reuters at hun ble fjernet fra laget fordi hun snakket om trenernes forsømmelse overfor utøverne på Instagram. Hviterussland olympiske komité sier på sin side at hun har blitt tatt av laget på grunn av hennes «emosjonelle og psykologiske tilstand».

Derfor skal ikke Tsimanovskaja konkurrere på verken 200 meter eller 400 meter stafett.