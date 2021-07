Myndighetene i Litauen er nå i gang med å bygge et piggtrådgjerde langs grensa mot Hviterussland. De håper at færre migranter skal ta seg over grensa til det lille EU-landet.

Regjeringen i Litauen anklager Lukasjenko-regimet for å oppmuntre migranter til å komme til Hviterussland. Det blir sagt at flyktningene deretter sendes over grensa som en hevn for straffetiltak som EU har innført mot Hviterussland.

Ali er 31 år gammel og kommer fra Bagdad. Han oppgir ikke etternavnet sitt til Ap.

Ali (31) fra den irakiske hovedstaden Bagdad forteller at han og andre migranter har fått hjelp fra hviterussiske myndigheter til å ta seg over grensa til Litauen. Foto: AP

Han hevder regimet til den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko nylig gjorde om på regelverket, slik at det ble tillatt å reise fra Irak til Hviterussland.

– For en måned siden gjorde Lukasjenko det mulig for irakere å få visum til Hviterussland. Jeg vet ikke riktig, men kanskje de ønsker at flere mennesker skal komme til Minsk. Jeg tror de har problemer med Litauen, sier den unge mannen bak et metallgjerde i en midlertidig leir i grenseområdet på litauisk side.

Soldater i Litauen er i gang med å bygge et 500 kilometer langt grensegjerde mot Hviterussland. Myndighetene håper er at det skal gjøre det vanskeligere å krysse grensa. Foto: JANIS LAIZANS / Reuters

– Hviterussiske militære viser vei

Den irakiske mannen forteller at han fikk hjelp av hviterussiske soldater når han gikk seg vill i Hviterussland. Han viste dem sitt pass og sa at han skulle til Litauen.

– De viste oss hvilken retning vi skulle gå i. De hjalp oss, sier Ali.

Han forteller også at hviterussiske myndigheter hjalp til med å frakte migranter til et område nær grensa mellom Hviterussland og Litauen. Han er svært misfornøyd med forholdene i leiren.

– Dette er et fengsel. Vi ble fratatt telefonene. Vi får mat en gang om dagen. Vi får ikke tilsyn av lege, sier 31-åringen.

Vakter fra Litauen kontrollerer grensa mot Hviterussland. Den er på om lag 600 kilometer, så det er vanskelig å passe på hele veien. Foto: Mindaugas Kulbis / AP

Den siste tiden har det kommet mellom 100 og 200 migranter over denne grensa hvert døgn.

Hittil i år har det kommet mer enn 1700 personer, det er mer enn 20 ganger så mange som i hele 2020.

Spent

Noe av bakgrunnen for den spente situasjonen mellom Hviterussland og Litauen er arrestasjonen av den hviterussiske journalisten og opposisjonslederen Roman Protasevitsj.

Roman Protasevitsj skal nå være overført til husarrest, ifølge BBC. Foto: REUTERS TV / Reuters

Protasevitsj ble pågrepet, etter at et Ryanair-fly på vei fra Aten til Vilnius ble tvunget til å lande i Minsk. Der ble en regimekritikeren og hans kjæreste Sofia Sapega arrestert. De er nå overført til husarrest.

Hviterussiske myndigheter sa nylig opp en avtale med EU om å stanse migranter og sende dem tilbake til hjemlandet. President Lukasjenko sa nylig at EU selv får ta seg av dette problemet.

Hviterussland har sagt opp en avtale med EU om å stanse flyktninger og migranter og sende dem tilbake til hjemlandet. Foto: Mindaugas Kulbis / AP

– Ekstraordinær utfordring

I Litauen understreker myndighetene at situasjonen er helt spesiell.

– Vi har fått en ekstraordinær utfordring. Det er vanskelig å se det som noe annet enn et hybridangrep, sier statsminister Ingrida Simonyte.

Parlamentet i Litauen vedtok i går en ny lov som gjør det mulig å avgjøre asylsøknader i løpet av bare ti dager.

Menneskerettsgrupper har kommet med kraftig kritikk av loven, som de mener begrenser migrantenes rettigheter i altfor stor grad.