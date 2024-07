Det har gått snart fire år siden den 33 år gamle rytteren måtte ta den tunge avgjørelsen om å forlate alt; hjemlandet, familien og venner.

Grunnen?

Hun sa høyt hva hun mente og hvilken framtid hun ønsket seg for Belarus.

– Jeg hadde store forhåpninger. For det var en tid for forandring. En tid da folk samlet seg og ønsket å endre vår fremtid til det bedre, forteller hun om høsten 2020.

Det var presidentvalg i landet. Optimismen var stor, folk ville kaste Aleksandr Lukasjenko, mannen som kalles Europas siste diktator.

– Men det skulle vise seg å bli noe helt annet, sier dressurrytteren.

Olga Safronova støttet demokratibevegelsen i hjemlandet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

NRK har gjennom et nordisk samarbeid med kringkasterne YLE og SVT møtt flere russiske og belarusiske utøvere som har forlatt hjemlandet, byttet nasjonalitet eller blitt forfulgt, før sommerens OL i Paris.

– Min beste venn og første kjærlighet

Vi møter Olga Safronova i en stall utenfor Warszawa. Rideanlegget er topp moderne, alt er rent og nypusset.

Hun er her sammen med det hun kaller sin første kjærlighet, en 16 år gammel Oldenburger vallak, Sandro d’Amour.

Sandro og Olga, sammen mot verden. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Han er min beste venn, min «partner in crime» sier Safronova, mens hun børster og steller favoritthesten.

Dagen før valget i Belarus var de to akkurat blitt belarusiske mestre i dressurridning. OL i Tokyo var et knapt år unna, og ekvipasjen var kvalifisert for å delta der.

Håpet om demokrati knuses

Valget i Belarus gikk ikke som demokratibevegelsen håpet på. Lukasjenko erklærte seg som vinner og hevdet han fikk 80 prosent av stemmene.

Det bestred opposisjonsleder Svjatlana Tsikhanouskaja, som sa hun hadde vunnet med et klart flertall. Men hun ble tvunget i eksil i Litauen.

I gatene demonstrerte folk og det ble opptøyer. Politiet gikk hardt til verks og titusenvis av mennesker ble arrestert.

Opposisjonsleder og presidentkandidat Svjatlana Tsikanouskaja under valgkampen i 2020. Foto: AP Tilhengere av opposisjonen samles på Uavhengighetsplassen i hovedstaden Minsk to uker etter valget. Foto: Evgeniy Maloletka / AP Demonstranter bærer en såret mann under sammenstøt med politiet i Minsk dagen etter valget. Foto: AP Opprørspolitiet i Minsk og en demonstrant. Foto: AP Opposisjonen mener President Aleksandr Lukasjenko stjal valget fra folket. Foto: Sergei Grits / AP

Bildet med det forbudte flagget

Tre dager etter valget la Olga Safronova ut et bilde på Instagram.

Hun og ektemannen Lev er på en seilbåt. Øverst i bildet vaier et rødt og hvitt flagg med en ridder.

Bildet på Safronovas Instagramkonto. Foto: olga_safronova_dressage

– Dette er egentlig et historisk flagg, forteller prosjektleder for Belarus i Den norske Helsingforskomité, Aliaksandra Safonava.

– Og dette flagget ble et viktig symbol på motstandsbevegelsen. Nå er det helt, helt forbudt å vise flagget, bruke det, til og med ha det på veggen i din egen leilighet. Hvis noen oppdager det, så er det fengsel, utdyper hun.

Aliaksandra Safonava, prosjektleder for Belarus i Den norske Helsingforskomité. Foto: Den norske Helsingforskomitéen

Men Olga Safronova følte det var viktig å vise sin støtte til folket.

– Jeg skrev at kjærligheten er sterkere enn frykt. Kjærlighet til sitt folk og til sitt valg må seire! Og selvfølgelig er jeg på folkets side.

Men instagramposten skulle vise seg å bli skjebnesvanger.

Innkalt til OL-direktøren

Det gikk noen måneder. Safronova og hesten Sandro forberedte seg til det store høydepunktet året etter, nemlig OL i Tokyo.

Men i november ble hun innkalt til møte hos direktøren for OL-senteret for hestesport. Han ga henne beskjed om å slette bildet på Instagram.

Safronova forteller at hun nektet, og at direktøren sa at hun da måtte underskrive på at kontrakten hennes med landslaget ble avsluttet.

– Jeg signerte det, men nederst skrev jeg at jeg ville vite grunnen til at jeg ble sagt opp, hvorfor kontrakten min ikke ble forlenget. Jeg var den regjerende mesteren i Belarus og fullt kvalifisert til OL i Tokyo, sier Safronova.

NRK har spurt det belarusiske rytterforbundet og OL-senteret om deres versjon av historien om Olga Safronova, men ikke fått svar.

Safronova kjenner Sandro ut og inn og vet om han er frisk eller ikke. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Et teater

Til tross for at hun var kastet ut av landslaget, fortsatte hun å trene, i et håp om at hun likevel kunne delta i OL.

I juni 2021, en måned før åpningsseremonien, måtte Sandro gjennom en kontroll hos veterinæren. Der fikk hun en dramatisk beskjed: Hesten var – ifølge veterinærene – halt, og ikke i stand til å konkurrere.

– Jeg var helt sikker på at dette ikke var sant, sier Safronova.

– For det første fordi jeg kjenner hesten min veldig godt. For det andre forsto jeg allerede på det tidspunktet at det var et teater der alle hadde sin rolle. Den virkelige grunnen var min politiske posisjon, at jeg er imot dette regimet, mot dette systemet, fortsetter hun.

NRK har sett rapporten fra veterinærene ved OL-senteret for hestesport. Der står det at hesten er halt.

Skjermdump av rapporten fra det olympiske senteret for hestesport i Belarus.

Safronava nektet å godta at Sandro ikke kunne konkurrere, så hun tok med seg hesten til en klinikk i nabolandet Polen. Knappe to uker etter kontrollen i Belarus undersøkte veterinær Maciej Przewoźny Sandro. Han bekrefter det Safronova mente.

– Sandro var ikke halt på dette tidspunktet, sier Przewoźny til NRK.

Den polske veterinæren kom altså til en annen konklusjon enn de belarusiske.

Przewoźny legger til at Sandro ikke var i sin beste form, men det kan skyldes stress, noe som er svært vanlig. Den hadde noen problemer med svært milde symptomer, sier veterinæren.

Den polske veterinæren bekrefter overfor NRK at Sandro ikke var halt i ukene før OL 2021. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Et nytt liv

Safronava fortsatte å bruke Instagram til å ytre seg, og skrev om de to ulike veterinærundersøkelsene. Like etterpå fikk hun en telefon hjemmefra.

Av hensyn til sikkerheten til den som ringte, vil hun bare si at det var «en snill person»

– Jeg ble informert om at jeg ikke kunne reise tilbake, fordi det ikke var trygt. Og jeg tenkte ikke lenger på plassen i OL. Jeg begynte å tenke på hva jeg skulle gjøre videre i livet.

Olga Safronova og Lev Fedarovich måtte starte helt på nytt i Polen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Og det nye livet, det er her i Polen.

Ektemannen Lev Fedarovich kom seg også ut av Belarus, og sammen måtte de to bygge opp et nytt liv fra bunnen av.

– Det er veldig utfordrende å bytte land, spesielt hvis du blir tvunget til det, sier Fedarovich.

Kona er helt enig.

– Jeg kan ikke si at det var lett. Det var en veldig tung tid fordi vi måtte starte helt fra bunnen av, sier Safronova, og fortsetter:

– Og det gjaldt ikke bare hverdagslivet. Mannen min og jeg måtte bytte bosted, land og språk.

Olga Safranova og Lev Fedarovich har funnet seg til rette i Polen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

OL-drømmen lever

Alle tilbakeslagene til tross, Safronova ga aldri opp drømmen om OL. Tokyo var ikke lenger mulig, hun skiftet fokus og satte seg mål om å kvalifisere seg til Paris 2024.

Hun fikk raskt humanitært visum og oppholdstillatelse i Polen, og en plass på landslaget. I fjor vår vant hun en internasjonal konkurranse og hørte for første gang den polske nasjonalsangen bli spilt for henne.

Det ble et følelsesladet øyeblikk.

– De første sekundene hadde jeg følelsen av at dette ikke skjedde med meg. At det ikke var for meg. Men så innser du at dette nå er ditt liv.

Safrona blir blank i øynene.

– Min nasjonalsang er belarusisk, mitt flagg er belarusisk. Nå er jeg veldig stolt fordi jeg kan representere to land. Og alle vet at jeg er en polsk idrettsutøver med belarusiske røtter. Jeg kan representere de to landene mine.

Risikerer fengsel

Men å reise tilbake til hjemlandet nå er altfor risikabelt.

– Jeg er sikker på at jeg blir satt i fengsel sier hun.

Aliaksandra Safonava i Helsingforskomitéen mener at det ikke lenger finnes ytringsfrihet i Belarus. Hvis man ytrer seg kritisk om myndighetene får det alvorlige konsekvenser.

– Hva vil skje hvis Safronova reiser tilbake?

– Hun blir arrestert. Ikke bare fordi hun hadde det bildet på Instagram for snart fire år siden, og så måtte forlate landet, men også fordi hun snakker høyt om det. Hun snakker med internasjonale medier. Hun lar folk få vite om hva som skjer i Belarus, svarer eksperten.

– Hun kommer til å vinne mange medaljer

Olga Safronova deler altså skjebne med opposisjonsleder Svjatlana Tsikhanouskaja.

Begge lever i eksil, og de har en gjensidig beundring for hverandre.

– Hun er veldig viktig for meg, sier Safronova.

– Jeg synes at Svjatlana er veldig unik. Og det hun har overvunnet, og hvordan hun nå representerer landet vårt på den internasjonale scenen, gleder meg, sier hun videre.

Safroanova med opposisjonsleder Tsikhanouskaja. Mitt første bildet med presidenten, skriver hun om dette bildet. Foto: olga_safonova_dressage

De to har møtt hverandre flere ganger.

Tsikhanouskaya er tydelig på at idrettsprofiler som står opp mot regimet, er viktig. Hun beskriver Olga Safronova som en prominent idrettsutøver.

– Jeg tror hun kommer til å vinne mange medaljer med sine flotte dyr, og bidra til forandring i Belarus, sier hun i et intervju med SVT og NRK.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

For akkurat nå gir Safronova og Sandro alt for å kunne representere sitt nye hjemland Polen.

Nivået er høyere enn i Belarus. Ifølge Safronova er det mer proft, og kampen om OL-plassene tøffere.

Ekvipasjen har klart kravene til OL, og ifølge det polske rytterforbundet er de med som reserve i OL-troppen. Men i hestesporten er mye usikkert fram til konkurransedagen, så det er muligheter for å konkurrere i Paris.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

OL-drømmen som ble knust for tre år siden, lever fortsatt. Safronova satser på en lykkelig slutt.

– Egentlig vil dette være en veldig god avslutning på denne historien og starten på den neste. Det vil være en rettferdig avslutning, fordi jeg ble fratatt det jeg skulle ha fått. Samtidig er det starten på min nye historie som en person som har deltatt i OL, og som en person som har oppfylt sin drøm og åpnet veien videre.