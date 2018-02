– Det er som å si at en kakerlakk kan ødelegge familiefreden.

Det sier den russiske statsviteren Aleksander Perendzjijev til NRK, på spørsmål om hva slags rolle russere har spilt for å forsøke å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016.

PERENDZJIJEV: Anklagene mot Russland handler egentlig om problemer i det amerikanske politiske system, mener dosent Aleksander Perendzjijev. Foto: Jurij Linkevitsj

Dette handler om å undergrave legitimiteten til en valgt president, mener Perendzjijev.

Splid og usikkerhet

Det var fredag det ble kjent at amerikanske myndigheter har tatt ut tiltale mot 13 navngitte russiske statsborgere, som de mener har spilt en nøkkelrolle i forsøkene på å påvirke presidentvalget i 2016, til fordel for Donald Trump.

Etterforskningen er ikke avsluttet, men sjefetterforsker Robert Mueller valgte å offentliggjøre en omfattende rapport der konklusjonen var at Russland, med utgangspunkt i en såkalt «trollfabrikk» i St. Petersburg, forsøkte å påvirke amerikansk politikk og utfallet av presidentvalget fra 2014 og framover.

Dette skjedde ved at man produserte meldinger og nyheter på internett og sosiale medier som var med på å skape splid og usikkerhet i det amerikanske samfunnet.

Prosjektet skal være finansiert av den styrtrike forretningsmannen Jevgenij Prigozjin, som finansierer det som kalles Forskningsbyrået for internett. Prigozjin har også bånd til Wagner-gruppen, som har sendt russiske leiesoldater til Syria.

TROLLFABRIKK: Den såkalte «Trollfabrikken» i St. Petersburg skal nå ha flyttet inn i dette forretningssenteret. Foto: Mstyslav Chernov / AP

– Ikke alt blir styrt av Putin

– Det kan være en eller annen liten gruppe som forsøkte å blande seg inn, men så blir dette framstilt som en del av en slags global prosess, sier dosent Perendzjijev fra Plekhanov-universitetet om det som så langt er kommet frem i etterforskningen.

Han føyer seg dermed inn i de offisielle kommentarer som er kommet fra Russland om det Robert Mueller og de amerikanske etterforskerne har påstått.

Ja, det finnes nok grupperinger i Russland som har forsøkt å bruke internett og sosiale medier til å fremme sin sak, er den gjengse kommentaren. Men dette handler om private bedrifter og de har ikke tilknytning til den politiske ledelsen og president Vladimir Putin, fastholder mange russere.

– Det er ikke slik at alt her i landet blir styrt av Putin. Han er rett og slett ikke i stand til å gjøre dette, sier Aleksander Perendzjijev.

– Vi har forskjellige statlige og private strukturer som jobber for sin sak, men slik er det overalt, også i Vesten, legger han til.

IKKE KAPABEL: – Det er ikke slik at alt her i landet blir styrt av Putin. Han er rett og slett ikke i stand til å gjøre dette, sier Aleksander Perendzjijev. Foto: Alexei Druzhinin / AFP

Mener det er amerikansk propaganda

Også president Vladimir Putins pressetalsmann, Dmitrij Peskov, mener at Mueller og amerikanerne ikke har lagt fram bevis for at dette handler om en operasjon som er styrt fra russiske myndigheter.

– Amerikanerne snakker om russiske borgere, men likevel så er de dem som trekker dette videre og snakker om involvering fra den russiske staten, sa Peskov i en telefonkonferanse mandag.

– Det finnes ikke bevis for at den russiske staten har vært involvert og det har heller ikke skjedd. Russland blandet seg ikke inn og har heller ikke for vane å blande seg inn i indre forhold i andre land, sa Peskov.

Aleksander Perendzjijev mener anklagene er resultatet av amerikansk propaganda.

– Det pågår en propagandakampanje i USA der man sier at Trump vant valget, ikke av seg selv med støtte fra befolkningen, men fordi han fikk støtte fra russiske hackere eller internett-troll. Dette for å svekke legitimiteten til Trump, sier statsviteren til NRK.

URIX SPESIAL: Forholdet mellom Donald Trump og Russland er tema i Urix spesial. Du trenger javascript for å se video. URIX SPESIAL: Forholdet mellom Donald Trump og Russland er tema i Urix spesial.

– Ren diktning

Han mener at amerikanerne og Vesten overdriver hva slags styrke Russland har til å fremme sine interesser i andre land. Perendzjijev mener også at USA har så sterke organer for å overvåke samfunnet mot angrep, at det er merkelig at de kan hevde at Russland klarte å trenge gjennom forsvarsmekanismen og påvirke valgkampen og valget i 2016.

– Her handler det om å undergrave legitimiteten til Trump-administrasjonen ved å vise til det russiske sporet. Dette er ikke et spørsmål om de russisk-amerikanske forbindelser, men om indre problemer i det amerikanske politiske systemet, sier han.

– Det er Trumps motstandere som bygger opp en argumentasjon som på sikt kan gjøre det mulig å avsette Donald Trump. De prøver å finne fram kompromitterende opplysninger, men disse kompromitterende opplysningene er ren diktning, sier Perendzjijev.

LEGITIMITET: Statsviter Perendzjijev mener anklagene om russisk innblanding bunner i et forsøk på å svekke Trumps legitimitet. Foto: Saul Loeb / AFP

Snakkes for døve ører

Han mener at alt som blir sagt mellom USA og Russland akkurat nå, sies for døve ører, det er ingen dialog.

– Kanskje må ikke-statlige strukturer i USA komme inn i bildet her, kanskje kan det bli en dialog mellom parlamentene i de to land, sier Perendzjijev.

– Spørsmålet er om det er politisk vilje til det fra amerikansk side akkurat nå, sier den russiske statsviteren.