– Veldig synd at FBI ikke plukket opp alle signalene fra masseskytteren i Florida. Dette er ikke akseptabelt. De bruker for mye tid på å prøve å bevise russisk samarbeid med Trump-kampanjen – det er ikke noe samarbeid. Kom dere tilbake til det grunnleggende, og gjør oss alle stolte, skriver den amerikanske presidenten på Twitter.

FBI har tidligere beklaget dypt for ikke å ha fulgt opp om varslene de hadde mottatt om Nikolas Cruz (19), som onsdag drepte 17 personer på en videregående skole i Parkland i Florida.

Twitter-meldingen ble sendt ut etter at elever som overlevde angrepet, kritiserte Trump for ikke å ta et oppgjør med USAs mektig våpenlobby og for å være hyklersk.

Flere tusen fortvilte skoleelever, foreldre og andre protesterte lørdag i Florida mot Trump og andre politikere med bånd til våpenlobbyen. I etterkant slo presidenten tilbake via Twitter. (Bilder fra Reuters.) Du trenger javascript for å se video. Flere tusen fortvilte skoleelever, foreldre og andre protesterte lørdag i Florida mot Trump og andre politikere med bånd til våpenlobbyen. I etterkant slo presidenten tilbake via Twitter. (Bilder fra Reuters.)

Demonstrerte mot Trump

Flere tusen fortvilte skoleelever, foreldre og andre protesterte i går mot Trump og alle andre politikere med bånd til våpenlobbyen.

– Til alle politikere som tar imot penger fra NRA, skam dere! ropte Emma Gonzalez, som er elev ved Marjory Stoneman Douglas High School.

– Skam dere! gjentok folkemengden taktfast.

14 av Emma Gonzalez medelever ble drept under skyteangrepet på onsdag i tillegg til tre av skolens lærere.

Den unge kvinnen viste til at Trump mottok over 200 millioner kroner fra National Rifle Association (NRA) under valgkampen. Presidenten har antydet at mentale helseproblemer er årsaken til masseskytinger som den i Parkland, ikke tilgangen til våpen.

– Er det så mye disse menneskene er verdt for deg, Trump? spurte Parkland-eleven.

Et stort antall overlevende fra skolemassakren deltok i demonstrasjonen lørdag. Foto: Joe Raedle / AFP

Lett tilgjengelig

Våpenmotstanderne er spesielt kritisk til hvor lett det er å få tak i AR-15, en sivil versjon av det amerikanske forsvarets M16. Millioner av dem er blitt solgt lovlig rundt omkring i USA.

Våpenet ble brukt i Parkland og i masseskytingene i Las Vegas, Sutherland Springs, Texas og Newtown, Connecticut.

– Det er helt ulogisk at loven ikke tillater mindreårige å drikke alkohol, mens det er lov å kjøpe et våpen, sier Mavy Rubiano, faren til en gutt som overlevde massakren.

17 mennesker ble drept da en 19-åring åpnet ild inne på sin gamle skole onsdag. Drapsvåpenet, en halvautomatisk rifle, hadde han kjøpt på lovlig vis.

Angriper Demokratene

President Donald Trump forsvarer seg mot kritikken fra studenter og foreldre ved å hevde at heller ikke Demokratene ønsker å innføre våpenkontroll, ettersom de aldri gjorde det da de hadde sjansen.

– Hvorfor vedtok ikke Demokratene en lov for våpenkontroll da de hadde både Representantenes hus og Senatet under Obama-administrasjonen? Fordi de ikke vil, og nå er det bare snakk, skriver Trump på Twitter.

Planlegger demonstrasjoner

Flere organisasjoner planlegger nå å demonstrere mot Kongressens manglende handling for våpenkontroll i USA.

En interesseorganisasjon for offentlige skoler har utpekt 20. april som «nasjonal handlingsdag» Det er årsdagen for skoleskytingen ved Columbine i Colorado i 1999, hvor tolv elever og en lærer ble drept av to medelever.

Organisasjonen oppfordrer lærere og studenter til å organisere streiker, marsjer og protestmøter.

– Politikerne sitter på hendene mens barna våre og lærerne deres blir drept på skolen, sier organisasjonens ledere Diane Ravitch og Carol Burris.

De som stod bak den store kvinnemarsjen mot Trump ber det amerikanske folk om å delta i en 17 minutter lang streik den 14. mars.

– Vi må protestere mot at Kongressen ikke har gjort mer enn å tvitre tanker og bønner som svar på den voldelige våpenbruken som herjer i våre skoler og nabolag, heter det i oppfordringen.