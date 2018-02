13 russere tiltales for innblanding

Tiltalene ble kunngjort av Mueller selv fredag formiddag amerikansk tid.

Ifølge tiltalen har de 13 navngitte russerne forsøkt å påvirke amerikanske politiske prosesser og valgprosesser fra 2014 og fram til i dag, inkludert presidentvalget i 2016.

De 13 russerne som nå skal straffeforfølges i USA blir «indicted», hvilket vil si at de kommer til å bli tiltalt. Siden rettssystemene i Norge og USA er ulike, kan juridiske begrep ikke oversettes direkte. Etterforskningen og påtalemyndighetens prosess er ikke helt den samme i de to landene.

Datakriminalitet og identitetstyveri

Tre av de navngitte russerne er tiltalt for sammensvergelse for å begå datakriminalitet og økonomisk kriminalitet, mens fem er anklaget for identitetstyveri. Ifølge tiltalen ble amerikanske dataservere og datanettverk brukt for å skjule den russiske opprinnelsen til den ulovlige aktiviteten. Tre russiske selskaper er også navngitt i tiltalen.

Ett av selskapene er ifølge tiltalen basert i St. Petersburg og ledes av Jevgenij Prigozjin. Han regnes som en nær alliert av president Vladimir Putin.

Noen av de 13 navngitte personene skal ha reist til USA for å virke derfra. Russerne skal ha operert hundrevis av amerikanske e-postadresser, registrert hos amerikanske internettselskaper.

«De tiltalte fremstod som amerikanske borgere eller opprettet falske amerikanske identiteter, som publiserte innlegg i sosiale medier og opprettet og opererte ulike grupper på disse mediene. De greide å nå fram til et betydelig antall amerikanere» heter det i tiltalen.

Det skal være spesielt Facebook og Instagram som ble brukt.

Publisert usann informasjon

Russerne skal ha startet planleggingen allerede i 2014 om hvordan de kunne så splid i det amerikanske politiske systemet og påvirke det kommende presidentvalget.

Det ble ifølge Muellers etterforskere publisert usann og negativ informasjon om en rekke kandidater, blant dem de republikanske presidentkandidatene Ted Cruz og Marco Rubio, i tillegg til at de la ut eller videreformidlet informasjon som var ment ødeleggende for Hillary Clinton.

De støttet opp om Donald Trump på republikansk side og Bernie Sanders på den demokratiske.

De skal ha kjøpt reklameplass for mange tusen dollar hver eneste måned som fremmet «deres kandidater». De hadde et budsjett på opptil en million kroner i måneden, og skal ha opprettet bankkonti i amerikanske banker i navnene til amerikanske statsborgere.

Også den elektroniske betalingstjenesten Pay Pal skal være benyttet, og selskapet sier de samarbeider med amerikanske justismyndigheter.

Russerne kommuniserte med personer tilknyttet Trump-kampanjen og andre for å koordinere ulike politiske aktiviteter, blant annet valgmøter og reklamekampanjer.

Flere av personene de kommuniserte og samarbeidet med skal ikke hatt kjennskap til hvem de hadde med å gjøre.

Ingen samarbeid med Russland

Det amerikanske justisdepartementet holdt i etterkant av tiltalekunngjøringen en kort pressekonferanse.

Visejustisminister Rod Rosenstein, som kontrollerer granskingen i departementet, sier det amerikanske justisdepartementet ikke har hatt kontakt med russiske myndigheter om tiltalene som nå foreligger.

Han sa videre at tiltalen ikke inneholder noen påstand om at den russiske innblandingen påvirket resultatet i presidentvalget.

– Målet var å spre mistillit til kandidatene i 2016-valget og det politiske systemet, sier han.

Rosenstein sa videre at amerikanerne som har kommunisert med russerne ikke anses som bevisste deltakere i den russiske aktiviteten.

Frem til nå er fire amerikanere tiltalt som følge av den pågående etterforskningen, blant dem Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og tidligere valgkampsjef Paul Manafort.

Det hvite hus mener Muellers siste tiltale beviser at det ikke var noen sammensvergelse mellom Trumps valgkampanjestab og og Russland. President Trump selv tvitret det samme.

Russerne gjør narr av tiltalen

En talskvinne for det russiske utenriksdepartementet gjør narr av tiltalen som ble kjent i dag.

– Ifølge det amerikanske justisdepartementet dreier det seg om 13 personer. 13 personer som blandet seg inn i det amerikanske valget. 13 personer mot et milliardbudsjett for sikkerhets- og etterretningstjenestene, mot spionasje og kontraspionasje, mot nye systemer og ny teknologi. Absurd? Ja!, sier talskvinne Maria Zakharova.

Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin sammen i 2011. Foto: Misha Japaridze / AP

Jevgenij Prigozjin, som leder selskapet i St. Petersburg som anklages for å stå sentralt, reagerer omtrent på samme måte.

– Amerikanerne er veldig lettpåvirkelige, de ser hva de ønsker å se. Jeg har stor respekt for dem, jeg er overhodet ikke oppbrakt over at jeg er på listen.

– Hvis de ønsker å se djevelen, la dem gjøre det, sier Jevgenij Prigozjin ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Prigozjin skal ha kjent Putin siden 1990-tallet. Han har bygget opp et forretningsimperium, hvis selskaper er beskyldt for å spre Kreml-lojal propaganda ved hjelp falske identiteter.