Medier: Flere pågrepet for å ha planlagt aksjon mot det svenske konsulat i Istanbul

Den tyrkiske TV-kanalen TRT Haber skriver at 15 personer er pågrepet av sikkerhetsstyrker i et raid mot personer som skal være tilknyttet organisasjonen ISIS-K, en undergruppe av terrororganisasjonen IS.

– Vi har fått meldingen og står i kontakt med våre folk i Tyrkia, skriver utenriksdepartementet i Stockholm i en epost til avisen.

De skal ha planlagt en aksjon mot det svenske konsulatet i Istanbul. Det er ikke kjent hvilken type aksjon de pågrepne skal ha planlagt.

Gruppen skal også ha forberedt angrep mot steder der kristne og jøder samles, ifølge tyrkiske myndigheter. Tyrkiske myndigheter understreker at de ikke har avdekket at gruppen hadde pekt seg ut konkrete mål.

Den tyrkiske avisen Hurriyet hevder det dreier seg om to konsulater, det svenske og det nederlandske. Avisen skriver at aksjonen skal ha blitt planlagt som en konsekvens av at Rasmus Paludan brant en koran foran den tyrkiske ambassaden i Stockholm.

Svensk UD har tidligere bedt svensker i Tyrkia om å være «forsiktige og årvåkne».