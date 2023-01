– Erdoğan bør ikke undervurderes fordi han kan det politiske spillet til fingerspissene. Og han har en plan, en langsiktig plan.

Can Dündar har kjent presidentens vrede. I 2015 avslørte den uavhengige avisen Cumhuriyet, han var redaktør for, at Nato-landet Tyrkia smuglet våpen inn til jihadistene i Syria. Foto: BULENT KILIC / AFP

Det sier den tyrkiske forfatteren og journalisten Can Dündar, som nylig gav ut en bok om Erdoğans oppvekst og politiske liv.

Tyrkias sterke mann har styrt landet i over 20 år, både som statsminister og president. Han har sittet ved makten lenger en Tyrkias landsfader Atatürk og lenger enn noen nålevende europeisk leder.

– Erdoğan er svært aktiv i internasjonal politikk, dette til tross for at han ikke kan noe annet språk enn tyrkisk og uten å kjenne verden spesielt godt, sier Dündar til NRK.

Imponert kritiker

Erdoğan ble rasende. Dündar ble straffet med en dom på 27 år i fengsel og en Erdoğan-tilhenger forsøkte å skyte ham på åpen gate i Istanbul. Nå lever journalisten i eksil i Berlin.

Dündar er av Erdoğans aller skarpeste kritikere, men innrømmer at også han blir imponert over presidentens evne til og får det som han vil:

– Det er utrolig selv for meg å se strategien og evnen han har til å tilpasse seg enhver situasjon.

– Hvordan vil du beskrive ham?

– Han er et politisk dyr med god luktesans og gode instinkter. Han vet hvordan han skal spille i internasjonal politikk. Han er pragmatisk. Og fordi han ikke har noen prinsipper er han fleksibel. Trump, Putin og Bashar al-Assad, de var alle fiender den ene dagen, og bestevenn den neste. Han kan snu 180 grader for å oppnå det han vil.

Og Tyrkias sterke mann vet å utnytte situasjoner til egen vinning.

Nato-sjef Jens Stoltenberg besøker ofte Tyrkia. Skal han finne løsninger på Natos floker må ha ta Tyrkias president på alvor. Her er de to på Bosporosstredet i Istanbul med ektefelle Ingrid Schulerud og Emine Erdogan november i fjor. Foto: AP

Gavepakker

Recep Tayyip Erdoğan har vært heldig med det som har dukket opp på hans vakt.

Da flyktningkrisen kom i 2015–2016 skapte den krisestemning i EU. Da trengte Europa Erdoğan for å få stengt grensene. EU betalte og betaler milliarder av euro for at Erdoğan skal holde flyktningene i Tyrkia.

Da Russland angrep Ukraina, var Erdoğan raskt til å posisjonere seg som mellommann.

Tyrkias leder er den eneste i Nato som har en åpen dør til både president Putin og Zelenskij.

Og nå trenger Nato Erdoğan for å få inn Finland og Sverige som medlemmer.

– Ingen trodde at Erdoğan virkelig var i stand til å stanse Sverige og Finlands vei inn i Nato. Men se nå, sier Dundar.

– Hva må til for at Erdoğan åpner døra for Sveriges Nato-søknad?

– Jeg antar at han forventer at de andre lederne skal anerkjenne hans makt, også at han bruker denne saken for å få gjennomslag for andre saker. En telefonsamtale fra president Biden ville nok løse det.

«Demokrati er som en trikk»

I mer enn tjue år har Erdoğan styrt Tyrkia mot en mer konservativ og religiøs retning.

Da han kom til makten i 2003 trodde vesten de hadde med en nye type moderat muslimsk demokrat å gjøre. Men Erdogan er kjent for å ha sagt:

«Demokrati er som en trikk. Du sitter på til du når målet, og så går du av.»

– Hva er den langsiktige planen hans?

– Han vil bygge opp Det osmanske riket igjen. Han vil bli sultan og en leder for hele den islamske verden. Han ønsker innflytelse i Pakistan, Saudi-Arabia, Palestina og i andre muslimske samfunn. Det er i den kapasiteten han ønsker å møte ledere i den kristne verden. Han vil utfordre dem eller bli enige med dem.

Recep Tayyip Erdoğan ber sammen med familien som mistet en slektning i en gruveulykke i Tyrkia i oktober 2022. Han ønsker å være en leder for muslimer, ikke bare i Tyrkia, men også ute i verden. Foto: HANDOUT / AFP

– Det er en svært ambisiøs plan?

– Vel, den har fungert bra så langt, sier Dündar og forklarer:

– Du ser dette på alt han gjør. Alle moskeene han bygger, hvem han omgir seg med, all rikdommen han og familien har skaffet seg. Under hans styre sender de statlige TV kanalene historiske og nasjonalistiske TV-serier i ett sett som handler om da tyrkerne styrte store deler av Midtøsten og Europa. De mange og lange seriene skal få tyrkerne til å bli stolte og lengte tilbake til storhetstiden.

President Erdoğan elsker storhetstiden fra det mektige osmanske riket. Her er han og førstedame Emine omgitt av menn kledt ut som osmanske elitesoldater. De feirer dagen da osmanerne erobret Konstantinopel fra Øst-Romerriket. Foto: MURAD SEZER / Reuters

Og Erdoğan har en høy stjerne blant millioner av muslimer verden over, fordi han står opp for muslimer når koraner brennes og moskeer angripes i vesten.

Exit Erdogan?

Men på hjemmebane går det ikke bra for Erdoğan. Økonomien er i krise og inflasjonen skyhøy.

Ifølge meningsmålinger ligger ikke presidenten an til å vinne presidentvalget 14. mai. Men er det mulig å tenke seg at han vil gå av frivillig og legge planen til side? Millioner av tyrkere som er desperate etter et politisk skifte er nervøse før valget og redde for at Erdoğan rett og slett vil trikse seg til en ny periode.

Recep Tayyip Erdoğan fyller snart 69 år. Helsen hans er et evig tema blant tyrkere.

– Han er ikke frisk og han glemmer ting. Av og til forsvinner han fra offentligheten i et par dager. Og han har tungt for å gå, det ser vi jo. Men det meste annet som sies om hans helse er bare rykter, sier den tyrkiske journalisten.



Men Recep Tayyip Erdoğan er uansett i god politisk form og ser hvilke saker han kan vri og vende på til egen vinning både hjemme og ute. Som Sveriges Nato-søknad.