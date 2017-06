May beklager responsen etter London-brannen: – Myndighetene sviktet

Storbritannias statsminister Theresa May beklager myndighetenes respons etter London-brannen. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

– Dette var en svikt fra myndighetene, både nasjonalt og lokalt, når det gjelder å hjelpe folk når de trengte det som mest. Som statsminister beklager jeg den svikten, sa May i det britiske parlamentet onsdag.

Minst 79 personer er døde eller savnet etter storbrannen i den kommunale boligblokken Grenfell Tower. Det bodde flere hundre mennesker i den 24 etasjer høye blokka, som ble slukt av flammer natt til forrige onsdag.

I dagene etter brannen var det svært amper stemning, med demonstrasjoner flere steder i London gjennom helgen. Fredag tok flere hundre mennesker seg inn i bydelsrådhuset i Kensington, mens de ropte ut sin frustrasjon mot myndighetene.

– Vi vil ha rettferdighet! Dere burde skamme dere! Mordere!

I dagene etter brannen var det demonstrasjoner flere steder i Kensington. Foto: Yui Mok / AP

Etterforsker renovering

Londonernes sinne har vært tredelt: Mange mener brannblokka burde vært sikret bedre, og har pekt på at blokka nylig ble pusset opp for store summer.

Likevel var det bare en fungerende rømningsvei i bygget da det brant. Mange beboere har fortalt at brannalarmen ikke ble utløst da det begynte å brenne. Ifølge to medlemmer av den britiske regjeringen kan også kledningen som ble montert på utsiden av blokka i forbindelse med renoveringen i fjor ha vært ulovlig.

– Vi må finner nøyaktig hva slags kledning som er brukt og hvordan den ble festet, sier handelsminister Greg Hands til Sky News.

Politiet har bekreftet at deres etterforskning av brannen blant annet vil fokusere på fjorårets renovering av blokka.

Fredag tok flere hundre demonstranter seg inn i bydelsrådhuset i Kensington. Demonstrasjonene fortsatte gjennom helgen. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Donasjoner måtte kastes

I tillegg til at det har vært frustrasjon over at hjelpeapparatet i etterkant burde vært bedre organisert.

Flere beboere NRK møtte i området rundt Kensington i forrige uke var sinte over at donasjoner til brannofrene kunne bli kastet på grunn av manglende koordinering. Norske Kjell-Ole Haune er bosatt i London og har engasjert seg i det frivillige arbeidet etter brannen.

– Det bugner over av mat og sanitærartikler, klær og senger, men det er ikke plass til alt. Den største utfordringen for kommunen er å finne et ordentlig mottak for dette, sa Haune til NRK fredag.

Theresa May dro fredag til St. Clement-kirken, et steinkast unna brannen. Statsministerens bil ble omringet av sinte londonere. Foto: Hannah Mckay / Reuters

May nølte

I tillegg har mange latt sitt sinne gå ut over statsminister Theresa May, som nølte med å besøke brannstedet for å snakke med overlevende.

Mens dronning Elizabeth og London-borgermester Sadiq Khan møtte overlevende og pårørende i Kensington i dagene etter brannen, begrunnet May sitt fravær med sikkerhetshensyn.

Først lørdag, altså tre dager etter brannen inviterte den britiske statsministeren overlevende til statsministerboligen i Downing Street 10. Ifølge britiske medier møtte flere demonstranter opp i gatene utenfor for å markere sin misnøye med May og den britiske regjeringens håndtering av storbrannen.