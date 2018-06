Markeringer ett år etter brannen i Grenfell Tower

I dag markeres det at det er ett år siden storbrannen i Grenfell Tower, en boligblokk med 24 etasjer i bydelem Chelsea og Kensington i London. 72 personer døde i brannen. Lenge trodde man at tallet var høyere, men det viste seg at flere av ofrene var oppdiktet for at folk skulle kunne kreve erstatning.

Det har vært gudstjeneste i St. Helens kirken, og det vil være ett minutts stillhet i Westmister og hos brannvesenet i London.

London-ordfører Sadiq Khan skriver på Twitter at hans tanker går til de etterlatte etter tragedien, og at det er viktig å påse at noe slikt ikke skjer igjen

En av markeringene foregår ved turistattraksjonen «The London eye» i sentrum av byen. Klokken 00:54, nøyaktig ett år etter at brannen ble meldt til brannvesenet, ble det store pariserhjulet ved bredden av Themsen dekket av grønt lys.

Hard kritikk av brannvesenet

En av hovedårsakene til at brannen i Grenfell Tower kunne spre seg så raskt oppover i etasjene var på grunn av den brannfarlige kledningen.

Det store spørsmålet har likevel vært hvorfor beboerne ble bedt om å holde seg innendørs i leilighetene sine mens brannen spredte seg i en voldsom fart.

Under en halvtime etter at brannfolkene kom til stedet så stod flammene opp hele fasaden og katastrofen var et faktum. Likevel tok det ytterlige en og en halv time før taktikken om at folk skulle holde seg i leiligheten ble gitt opp.

Mange av dem som reddet seg ut, reddet livet sitt fordi de kan blaffen i brannvesenets råd i starten. I hele den første perioden hadde trappegangene vært sikre å bevege seg, viser den pågående høringen etter brannen.

Brannvesenet hadde gått ut ifra at hver og en leilighet var brannsikker. Det de ikke visste var at etter oppussing så hadde høyblokka fått nye vinduer som hadde brennbart plast i seg, og fasaden hadde fått en veldig brannfarlig kledning.

Politietterforskning

– Både kledningen og isolasjonen på den 24 etasjer høye boligblokka «strøk på alle sikkerhetstester», sa politiet på en pressekonferanse etter brannen.

London-politiet mener det er grunnlag for å mistenke London-bydelen Kensington og Chelsea for uaktsomt drap etter brannen.

Ifølge Reuters visste produsenten av fasadeplatene på boligblokken Grenfell Tower at kledningen var brannfarlig. Kledningen er også blitt knyttet til flere branner rundt om i verden.

Etter Grenfell-brannen ble brannsikkerheten i 600 blokker med kommunale boliger gjennomgått. I 60 av disse fant man samme type brannfarlig kledning.

Grenfell Tower er dekket av stillas og presenning ett år etter brannen. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Bor fortsatt i midlertidige boliger

Tl sammen 203 familier bodde i Grenfell Tower før brannen. Flere av disse har ennå ikke flyttet inn i et nytt permanent hjem. Ett år etter brannen er det bare 82 av disse som har fått ny fast bolig, skriver The Guardian.

Boligminister James Brokenshire innrømmer til avisen at arbeidet med å skaffe nye boliger har gått for sakte.

Dagen startet med blokkbrann

For brannvesenet i London startet dagen med det som kunne blitt en uhyggelig påminnelse om Grenfell-brannen. Klokken 04.14 lokal tid ble brannvesenet kalt ut til en brann i en 20 etasjes boligblokk i bydelen Lewisham.

Brannen startet på en balkong i 13. etasje og ble raskt slukket. Det var sprinkleranlegget i bygget, et sikringstiltak Grenfell Tower ikke hadde, som sto for det meste av slukkingen. 180 beboere kom seg uskadd ut av blokken, skriver The Guardian.