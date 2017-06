Antar at minst 58 døde i London-brannen: Ber overlevende melde seg

– Tallet kan endre seg. Det kan øke, selv om jeg håper det ikke gjør det, sier Stuart Cundy i Metropolitan Police på en pressekonferanse i London lørdag ettermiddag.

Opp mot 600 personer bodde i den kommunale blokken Grenfell Tower i Kensington i London, som brant ned natt til onsdag. Politiet sa fredag at man antok at minst 30 personer omkom i brannen. Cundy presiserte at disse 30 inngår i oversikten over de 58 som nå er savnet og antatt døde.

Samtidig er politiet klare på at det kan ha vært flere personer inne i Grenfell Tower som ikke er meldt savnet. Det kan også ha vært personer som kom seg i sikkerhet, som av ulike grunner ikke er redegjort for.

– Om det var noen i Grenfell som kom seg unna, men ikke har sagt fra om det: Si fra til politiet. Vi bryr oss ikke om hvorfor dere var der, vi vil bare vite om dere har det bra, sier Cundy.

Syrisk flyktning døde

Ifølge er 12 personer som omkom i brannen fraktet til likhus etter brannen. En av dem er Mohammad Alhajali (23).

Telegraph har tidligere skrevet at Mohammad flyktet til Storbritannia med broren for å få et bedre liv. Mens broren Omar (25) unnslapp flammene, døde altså Mohammad i flammehavet i Kensington.

Mohammad Alhajali i flere dager vært på lista over savnede, men er ifølge The Guardian det første offeret som er formelt identifisert.

De siste dagene har det vært demonstrasjoner flere steder i London, fordi mange mener brannsikkerheten i Grenfell Tower var for dårlig. Cundy fikk lørdag flere spørsmål om brannsikkerhet vil være en del av etterforskningen.

– Jeg kommer ikke til å gi detaljer om etterforskningen, men den kommer også til å fokusere på detaljer om bygget. Etterforskningen skal gi svar på alle spørsmålene som har blitt stilt.

Overlevende etter London-brannen møter statsminister Theresa May lørdag. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

May møtte pårørende

Lørdag formiddag møtte statsminister Theresa May overlevende etter storbrannen i Grenfell Tower i statsministerboligen i Downing Street 10.

May har blitt kritisert for håndteringen av brannkatastrofen, og for ikke å ha møtt pårørende og overlevende direkte, slik blant andre London-ordfører Sadiq Khan og dronningen har gjort.

Ifølge The Guardian skal opp mot tusen demonstranter ha samlet seg utenfor statsministerboligen i forbindelse med lørdagens møte. Flere av demonstrantene skal ha ropt «feiging» og krevd Mays avgang, melder avisas journalist Mark Townsend på Twitter.

May unnlot å dra til pårørendesenteret for å besøke ofre for brannen før helgen, og begrunnet dette med sikkerhetshensyn. Men sikkerheten var god nok for dronning Elizabeth som fredag tok med seg prins William for å møte overlevende.

Fredag var May ved St. Clement-kirken, et steinkast unna branntomta. Bilen hennes ble da omringet av flere sinte beboere i området, som blant annet ropte «feiging» til statsministeren, ifølge britiske medier.

Fredag ble det kjent at May har vedtatt at det skal bevilges en pakke på fem millioner pund som skal gå til å hjelpe brannofrene.