Sinne etter London-brannen: Frykter at gaver til ofrene må kastes

Fredag tok flere hundre sinte demonstranter seg inn et bydelsrådhus i Kensington, der de markerte sin misnøye med det mange mener er en varslet katastrofe:

Brannen i Grenfell Tower, der flere titalls mennesker mistet livet. Politiet i London opplyste lørdag at 58 personer antas å være døde, og at tallet kan stige.

Beboere i området har reagert på at Grenfell Tower i fjor ble pusset opp for store summer, uten at det ble brukt penger på tiltak for å bedre brannsikkerheten.

Stuart Cundy i Metropolitan Police holder pressekonferanse om brannen.

– Ting kommer til å bli ødelagt

Ifølge The Guardian er det varslet nye demonstrasjoner lørdag. Avisa skriver også at frivillige klager på at kommunen og myndighetene ikke har gjort mer for å koordinere hjelpearbeidet etter katastrofen.

Lørdag møttes flere titalls mennesker til et møte i regi av Radical House Network, som er satt sammen av flere aktivistgrupper, for å diskutere tiltak for å huse de mange hundre som mistet boligen sin i flammene.

– Tiltakene har vært veldig ukoordinerte, og mitt spørsmål er: Hvor er byrådet? Ting kommer til å bli ødelagt mens de ligger på ulike sentre, og ikke engang komme fram til dem som trenger det, sier Moyra Samuels, en lokal lærer, til den britiske avisa.

The Guardian skriver også at flere overlevende har måttet sove på gulvet ulike steder de siste dagene, til tross for at mange frivillige har tilbudt sengeplasser.

– Det mangler ikke frivillige, det mangler bare lederskap og koordinering, sier Michal Nachmany.

Hun sier hun selv har tatt kontakt med Grenfell-utleierne Kensington and Chelsea Tennant Management Organisation (KCTMO) for å tilby barnas soverom til overlevende, uten å få svar.

Norske Kjell-Ole Haune har bidratt i det frivillige arbeidet etter brannen. Her er han med Mercy Brenda, som bodde i Grenfell Tower fram til 2003. Foto: Su Thet Mon / NRK

– Ulming i lokalbefolkningen

NRK var fredag ved St. Clement-kirken i Kensington, noen minutters gange fra Grenfell Tower. Kirken har blitt brukt som et lager for gaver og donasjoner til brannofrene, og har fått inn store mengder bleier, klær, matvarer og vannflasker.

Donasjoner utenfor St. Clement-kirken i Kensington fredag. Foto: Su Thet Mon / NRK

Deler av donasjonene ble fredag oppbevart ute på gaten. Norske Kjell-Ole Haune er bosatt i London og har deltatt i frivillig arbeid etter brannen.

– Det bugner over av mat og sanitærartikler, klær og senger, men det er ikke plass til alt. Den største utfordringen for kommunen er å finne et ordentlig mottak for dette, sier Haune.

– Det er mye ulming i lokalbefolkningen om at kommunen kunne gjort mer. Med så mange frivillige kunne man tenkt at det var lett å delegere arbeidsoppgaver, men foreløpig har man hatt mer enn nok med å midlertidig huse dem som har mistet alt, sier Haune.

Flere hundre mennesker tok seg fredag inn i et bydelsrådhus i Kensington. Foto: Yui Mok / AP

May møter brannofre

Lørdag møter statsminister Theresa May overlevende etter storbrannen i statsministerboligen i Downing Street 10. Britiske medier melder at hundrevis av demonstranter er på plass på utsiden av bygningen.

May har blitt kritisert for håndteringen av brannkatastrofen, og for ikke å ha møtt pårørende og overlevende direkte, slik blant andre London-ordfører Sadiq Khan har gjort.

Donasjoner til brannofrene i St. Clement-kirken i Kensington. Foto: Su Thet Mon / NRK

May unnlot å dra til pårørendesenteret for å besøke ofre for brannen før helgen, og begrunnet dette med sikkerhetshensyn. Men sikkerheten var god nok for dronning Elizabeth som fredag tok med seg prins William for å møte overlevende.

Fredag var May ved St. Clement-kirken, et steinkast unna branntomta. Bilen hennes ble da omringet av flere sinte beboere i området, som blant annet ropte «feiging» til statsministeren, ifølge britiske medier.

May har vedtatt at det skal bevilges en pakke på fem millioner pund som skal gå til å hjelpe brannofrene.